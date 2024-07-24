Что нужно делать

Epic анонсировала грузовик в тизере 22 июля. С тех пор игроки интересовались ценой машины и ее функциями в игровом процессе Battle Royale. Автомобиль появился в Fortnite как косметический скин для существующих внедорожников, которые игроки могут найти на карте, и на самом деле он доступен бесплатно.

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Вы можете получить Cybertruck, выполнив не менее девяти квестов Summer Road Trip в Fortnite. Событие длится с 23 июля до 6 августа, когда выйдет обновление v30.40.

Ежедневно с 23 по 31 июля вам и вашей команде будет открываться новый летний квест для путешествия. У вас есть время до 6 августа, чтобы пройти все девять квестов, поэтому не волнуйтесь, если вы пропустите первые несколько дней.

Квесты будут чередоваться между собой:

Зарабатывание определенного количества XP (соло или с командой) на островах, созданных создателями.

Заработать определенное количество XP с вашей командой в Fortnite Battle Royale (включает обычный BR, Zero Build, Team Rumble и Reload), LEGO Fortnite, Rocket Racing или Fortnite Festival.

В набор Tesla Cybertruck входит:

Скин Tesla Cybertruck (оснастите его с внедорожником).

Наклейка CyberCamo Cybertruck.

Черная матовая наклейка Cybertruck.

Наклейка на Cybertruck из нержавеющей стали.

Наклейка OMG Cybertruck.

Cyber Wheels (киберколеса).



Cybertruck с наклейкой / Фото Epic Games, People Can Fly

Все, что входит в набор Tesla Cybertruck, включая скоростной режим Beast Mode Boost, совместимо с Rocket League. Вы также можете получить набор и ускоритель из Rocket League's Summer Road Trip.

Кроме того, вы можете пройти летнее путешествие в Fortnite или Rocket League, чтобы получить эксклюзивную наклейку Baja Off-Road для вашего Cybertruck.

Набор Tesla Cybertruck Bundle и Beast Mode Boost не ограничиваются Fortnite Summer Road Trip или Rocket League Summer Road Trip, поскольку они будут доступны в магазине Fortnite с 6 августа по версии v30.40, но уже за деньги. Однако наклейка Baja Off-Road ограничена Summer Road Trip и Rocket League Summer Road Trip.

Обратите внимание, что вы будете получать награды за каждый пройденный квест, а не только одну финальную награду за все 9 квестов.