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Игроки управляют Сэмом Бриджесом, курьером в причудливом постапокалиптическом мире, которого преследуют бестелесные потусторонние существа. В общем будет достаточно сказать, что проект создан Хидео Кодзимой, и все станет сразу понятно о ее амбициозности и инновационности.

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Благодаря новому моду, который появился на Nexus Mods 21 июля, вы наконец-то можете играть в Death Stranding без посторонних угроз, доставляя свои кучи пакетов, не подвергаясь опасности от бандитов.

Модификация выключает все опасности, позволяя вам по-настоящему погрузиться в симулятор курьера и исследовать огромный открытый мир, относительно не затронутый вражескими силами или неблагоприятной погодой. Естественно, это полностью уничтожает весь смысл игры, поэтому в кампанию вы играть уже не сможете, но если вам нравятся медитативные "бродилки" и красивые пейзажи, то этот мод именно для вас.

Установка

К сожалению, запустить мод может оказаться не так легко. Он занимает целых 5 гигабайт и требует установки дополнительного программного обеспечения. Все может быть проще, если ваша версия игры соответствует определенным требованиям.

Создатель мода оставил подробные инструкции по установке, которые можно посмотреть по ссылке, указанной выше.

Смотрите трейлер Death Stranding: видео