Думки критиків розділилися – перші враження та оцінки STALKER 2: Серце Чорнобиля

Найочікуваніший реліз в історії української ігрової індустрії отримав перші відгуки від авторитетних світових видань і думки критиків про STALKER 2: Серце Чорнобиля суттєво розділилися.

Українська відеогра від студії GSC Game World – STALKER 2: Серце Чорнобиля почала отримувати оцінки від провідних ігрових видань. Найцікавіші висловлювання про довгоочікуваний проєкт, зібрав для вас 24 Канал.

До теми Вийшла довгоочікувана гра STALKER 2: Серце Чорнобиля

Думки критиків розділилися, але гра точно залишить слід в історії

Загалом на популярному агрегаторі оцінок metacritic рейтинг STALKER 2: Серце Чорнобиля для ПК та Xbox зафіксувався на відмітках у 74/100 та 81/100 відповідно.

Критики хвалять атмосферу, красу локацій та масштабність відкритого світу.

Мінусами ж виступає технічна сторона – засилля багів та проблеми з продуктивністю.

Релізний трейлер гри – дивіться відео

Найбільше думки розділилися щодо ігрового процесу. Деякі критики оцінили його жорстокість та реалізм, в той час, як інші називають гру невиправдано складною та вказують не недостатнє розмаїття механік і їх недопрацьованість.

У цілому, висновки ігрових видань сходяться на тому, що STALKER 2 є таким собі не ограненим діамантом, який за належного шліфування та доопрацювання точно стане найкращою грою у своєму жанрі.

Найцікавіші висловлювання

Бої в Stalker 2 складні та захопливі, і гравцям майже ніколи не буває нудно досліджувати Зону. Поки геймери можуть закрити очі на деякі з її недоліків, мабуть, затьмарені найкращими рисами, вони знайдуть незабутні та варті уваги враження у Stalker 2: Heart of Chornobyl,

– написав оглядач Gamerant, який поставив грі 90 балів зі 100 можливих.

Як і колись давно, проблеми з продуктивністю та баги не завадили шаленому, чудовому серцю Сталкера засяяти,

– зазначили в PC Gamer, поставивши 83.

STALKER 2: Heart of Chornobyl є одним із найзахопливіших шутерів з відкритим світом, у які я коли-небудь грав, з неймовірною атмосферою, а також надзвичайно напруженим і динамічним екшеном,

– йдеться в огляді Windows Central з оцінкою у 80 балів.

У нинішньому стані STALKER 2 весела і має величезний потенціал, але було б несправедливо називати її хорошою. Проблеми з продуктивністю, загальна непостійність у багатьох сферах і незграбна презентація стримуватимуть потенціал цієї гри, доки не відбудеться "капітальний ремонт",

– вважають у DualShokers та оцінюють гру в 70 балів.

Одного дня і багато-багато патчів пізніше, я переконаний, розробники приведуть її у форму, але гра, в яку я грав протягом останніх 40 годин, здавалася поспішною та незавершеною,

– вважає оглядач з PC Games, який поставив проєкту 70.

З усім тим, Stalker 2 – це та гра, яка старіє, як гарне вино, стаючи кращою, багатшою та трохи сміливішою, коли ви проходите її 35-годинну кампанію. З огляду на це, проблеми з продуктивністю та відсутні функції залишають дещо гіркий присмак,

– кажуть у Dexerto з оцінкою у 60 балів.

Stalker 2 може стати чудовою грою за кілька років, але те, що представлено під час релізу, – це технічний безлад, який не використовує найкращі ідеї,

– заявили у VGC з нищівною оцінкою в 40 балів.

Отож, сподіваємося, що в GSC Game World впораються з амбітною метою підтримувати та "фіксити" проєкт ще довгий час і доведуть STALKER 2: Серце Чорнобиля до ідеалу.