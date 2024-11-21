Украинская видеоигра от студии GSC Game World – STALKER 2: Сердце Чернобыля начала получать оценки от ведущих игровых изданий. Самые интересные высказывания о долгожданном проекте, собрал для вас 24 Канал.

К теме Вышла долгожданная игра STALKER 2: Сердце Чернобыля

Мнения критиков разделились, но игра точно оставит след в истории

В целом на популярном агрегаторе оценок metacritic рейтинг STALKER 2: Сердце Чернобыля для ПК и Xbox зафиксировался на отметках в 74/100 и 81/100 соответственно.

Критики хвалят атмосферу, красоту локаций и масштабность открытого мира.

Минусами же выступает техническая сторона – засилье багов и проблемы с производительностью.

Релизный трейлер игры – смотрите видео

Больше всего мнения разделились относительно игрового процесса. Некоторые критики оценили его жестокость и реализм, в то время, как другие называют игру неоправданно сложной и указывают не недостаточное разнообразие механик и их недоработанность.

В целом, выводы игровых изданий сходятся на том, что STALKER 2 является неким не ограненным бриллиантом, который при должной шлифовке и доработке точно станет лучшей игрой в своем жанре.

Самые интересные высказывания

Бои в Stalker 2 сложные и увлекательные, и игрокам почти никогда не бывает скучно исследовать Зону. Пока геймеры могут закрыть глаза на некоторые из ее недостатков, видимо, омрачены лучшими чертами, они найдут незабываемые и достойные внимания впечатления в Stalker 2: Heart of Chornobyl,

– написал обозреватель Gamerant, который поставил игре 90 баллов из 100 возможных.

Как и когда-то давно, проблемы с производительностью и баги не помешали безумному, замечательному сердцу Сталкера засиять,

– отметили в PC Gamer, поставив 83.

STALKER 2: Heart of Chornobyl является одним из самых захватывающих шутеров с открытым миром, в которые я когда-либо играл, с невероятной атмосферой, а также чрезвычайно напряженным и динамичным экшеном,

– говорится в обзоре Windows Central с оценкой в 80 баллов.

В нынешнем состоянии STALKER 2 веселая и имеет огромный потенциал, но было бы несправедливо называть ее хорошей. Проблемы с производительностью, общее непостоянство во многих сферах и неуклюжая презентация будут сдерживать потенциал этой игры, пока не произойдет "капитальный ремонт",

– считают в DualShokers и оценивают игру в 70 баллов.

Однажды и много-много патчей позже, я убежден, разработчики приведут ее в форму, но игра, в которую я играл в течение последних 40 часов, казалась поспешной и незавершенной,

– считает обозреватель из PC Games, который поставил проекту 70.

Со всем тем, Stalker 2 – это та игра, которая стареет, как хорошее вино, становясь лучше, богаче и немного смелее, когда вы проходите ее 35-часовую кампанию. Учитывая это, проблемы с производительностью и отсутствующие функции оставляют несколько горький привкус,

– говорят в Dexerto с оценкой в 60 баллов.

Stalker 2 может стать замечательной игрой за несколько лет, но то, что представлено во время релиза, – это технический беспорядок, который не использует лучшие идеи,

– заявили в VGC с сокрушительной оценкой в 40 баллов.

Поэтому, надеемся, что в GSC Game World справятся с амбициозной целью поддерживать и "фиксить" проект еще долгое время и доведут STALKER 2: Сердце Чернобыля до идеала.