После официального релиза игры разработчики выложили на официальной странице в соцсети X трогательное письмо для фанатов S.T.A.L.K.E.R., пишет 24 Канал.

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Несмотря на все трудности, игра действительно получилась. Наш величайший проект, наша собственная история и письмо любви к Украине. Более чем через 15 лет, двери в Зону снова открыты,

– написали они.

Команда GSC Game World анонсировала, что в дальнейшем игроков будут ждать обновления, включающие постоянные улучшения. Также появится бесплатный внутриигровой контент. О плане его выхода разработчики расскажут уже в декабре.

Они добавили, что S.T.A.L.K.E.R. 2 – это масштабная игра, поэтому там все еще могут быть "шероховатости". По словам создателей, они никогда раньше не выпускали проект подобных размеров, поэтому сразу пообещали следить за отзывами игроков и как можно быстрее исправлять любые проблемы, требующие внимания.

"У нас амбициозные планы на вселенную S.T.A.L.K.E.R. В каком-то смысле для нас сегодняшний день одновременно возвращение, и начало нового путешествия. Мы искренне благодарны, что все эти годы вы оставались с нами, и что вы продолжаете быть с нами и сейчас. Зона принадлежит вам ", – подытожили разработчики.

За час до выхода игры вышел релизный трейлер

За час до официального выхода долгожданной игры разработчики выпустили ее трейлер.

Он погружает зрителей в мрачные, но волшебные пейзажи Зоны, демонстрируя жуткие подземные комплексы, где проводились жуткие эксперименты.

Также он знакомит нас с ключевыми персонажами, среди которых легендарный Стрелец, и дразнит напряженными столкновениями с бандитами и устрашающими битвами с мутантами.

Смотрите релизный трейлер игры S.T.A.L.K.E.R.: Сердце Чернобыля:

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