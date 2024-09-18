Подорожание коснется всех изданий игры. Об этом разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля сообщили в официальном Discord-канале игры, сообщает Games 24.
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Цены на S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля в Украине:
- Обычное издание, которое ранее стоило 895 гривен, теперь будет стоить 1 597 гривен.
- Делюкс-издание подорожает с 1 199 гривен до 2 147 гривен,
- Ультимативное издание – с 1 599 гривен до 2 890 гривен.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля запланирован на 20 ноября 2024 года для Xbox Series X|S, ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), а также будет доступна через сервис подписки Game Pass.