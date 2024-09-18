Подорожчання торкнеться всіх видань гри. Про це розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля повідомили в офіційному Discord-каналі гри, повідомляє Games 24.
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Ціни на S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля в Україні:
- Звичайне видання, яке раніше коштувало 895 гривень, тепер коштуватиме 1 597 гривень.
- Делюкс-видання подорожчає з 1 199 гривень до 2 147 гривень,
- Ультимативне видання – з 1 599 гривень до 2 890 гривень.
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля заплановано на 20 листопада 2024 року для Xbox Series X|S, ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), а також буде доступна через сервіс передплати Game Pass.