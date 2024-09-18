Подорожчання торкнеться всіх видань гри. Про це розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля повідомили в офіційному Discord-каналі гри, повідомляє Games 24.

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Ціни на S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля в Україні:

Звичайне видання, яке раніше коштувало 895 гривень , тепер коштуватиме 1 597 гривень .

, тепер коштуватиме . Делюкс-видання подорожчає з 1 199 гривень до 2 147 гривень ,

до , Ультимативне видання – з 1 599 гривень до 2 890 гривень.

Важливо! Для тих, хто зацікавлений у придбанні гри, ще є можливість оформити передзамовлення за поточними зниженими цінами до того, як підвищення набуде чинності.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля заплановано на 20 листопада 2024 року для Xbox Series X|S, ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), а також буде доступна через сервіс передплати Game Pass.