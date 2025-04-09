Natus Vincere ще більше впали у світовому рейтингу команд HLTV

З минулого корегування глобального рейтингу команд HLTV пройшло всього 9 днів. Тоді Natus Vincere опустилися на четверте місце, пробувши на третьому кілька місяців. Але сьогодні можна побачити, що їхня позиція в списку знову змінилася. Де тепер українська команда з Counter-Strike 2?

Чергове падіння

Нагадаємо, попередні зміни відбулися після BLAST Open Spring 2025, де NAVI програли перед самим фіналом. На першому місці тоді опинилася Team Vitality, друге забрали колишні лідери з Team Spirit, далі розташувалися MOUZ, Natus Vincere і Eternal Fire відповідно. Як помітив 24 Канал, тепер Eternal Fire узагалі вилетіли з п'ятірки найкращих, а NAVI посіли її місце.

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Новий рейтинг виглядає дуже схоже. Принаймні, перша трійка лишається без змін: Team Vitality, Team Spirit і MOUZ. Четверте місце тепер займає Aurora Gaming, а п'яте – Natus Vincere.

Якщо говорити про інші відомі команди, то:

G2 перебуває на шостому місці.

Сьоме займає The MongolZ.

Далі розташувалися FaZe.

Falcons.

Virtus.pro.

Liquid.

Українська команда B8 з повністю українським складом зараз на 32 місці, а NAVI Junior – на 37 місці. Passion UA займає аж 109 місце.

Місце в цьому рейтингу є досить важливим для всіх сторін кіберспортивного ринку, оскільки впливає на впізнаваність команди, її затребуваність на турнірах, її популярність. Часто організатори турнірів звіряються з цим рейтингом, вирішуючи, які команди запросити на свої заходи. Перебування у хвості списку зменшує шанси колективу гравців бути поміченими на кіберспортивній сцені.

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