Перезапуск Painkiller розчарував фанатів – що не так із новим геймплеєм

Нещодавно опублікований геймплейний ролик перезапуску культового шутера Painkiller викликав хвилю невдоволення серед шанувальників. Гра, яку розробляє польська студія Anshar Studios, мала б повернути славу серії, але отримала негативні відгуки. Що ж саме не сподобалося аудиторії?

Культовий шутер Painkiller, який свого часу завоював любов гравців завдяки динамічному геймплею та моторошній атмосфері, отримав перезапуск від польської студії Anshar Studios під егідою видавця 3D Realms, що належить Saber Interactive – російській студії з офісом у Санкт-Петербурзі, інформує 24 Канал.

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Нещодавно портал IGN опублікував трихвилинне відео, де продемонстрували проходження рівня Cathedral Bridge. Однак замість захвату ролик викликав розчарування у фанатів, які чекали на відродження легенди.

У грі гравцям пропонують втілитися в одного з чотирьох персонажів – Ink, Void, Sol або Roch, які є грішниками, заточеними в чистилищі. Їхня мета – виконати волю вищих сил, зупинивши Азазеля, що планує випустити на Землю армії демонів.

Але все це не настільки важливо, адже гру видає російський видавець Saber Interactive, а це означає, що кожен геймер, який поважає себе, повинен уникати цього проєкту.

Крім того, фанати в коментарях до відео висловили своє невдоволення грою. Багато хто порівняв нову Painkiller із провальними проєктами на кшталт Redfall чи FBC: Firebreak, відзначаючи відсутність тієї самої атмосфери жаху й напруги, яка була в оригіналі.

Критика торкнулася як візуального стилю, так і механік, які здаються багатьом застарілими чи недостатньо інноваційними для сучасного ринку.