Культовый шутер Painkiller, который в свое время завоевал любовь игроков благодаря динамичному геймплею и жуткой атмосфере, получил перезапуск от польской студии Anshar Studios под эгидой издателя 3D Realms, принадлежащий Saber Interactive – российской студии с офисом в Санкт-Петербурге, информирует 24 Канал.

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Недавно портал IGN опубликовал трехминутное видео, где продемонстрировали прохождение уровня Cathedral Bridge. Однако вместо восторга ролик вызвал разочарование у фанатов, которые ждали возрождения легенды.

В игре игрокам предлагают воплотиться в одного из четырех персонажей – Ink, Void, Sol или Roch, которые являются грешниками, заточенными в чистилище. Их цель – исполнить волю высших сил, остановив Азазеля, планирующего выпустить на Землю армии демонов.

Но все это не столь важно, ведь игру издаёт российский издатель Saber Interactive, а это значит, что каждый геймер, уважающий себя, должен избегать этого проекта.

Кроме того, фанаты в комментариях к видео выразили свое недовольство игрой. Многие сравнили новую Painkiller с провальными проектами вроде Redfall или FBC: Firebreak, отмечая отсутствие той самой атмосферы ужаса и напряжения, которая была в оригинале.

Критика коснулась как визуального стиля, так и механик, которые кажутся многим устаревшими или недостаточно инновационными для современного рынка.