Вихідці зі студій Riot Games та Blizzard представили спільний проєкт – амбітну MMO Palia

Студія Singularity 6, заснована колишніми працівниками Riot Games, Blizzard та Zynga, представила свій дебютний проєкт – MMO Palia, що нагадує суміш одразу трьох популярних проєктів: Stardew Valley, Animal Crossing та Genshin Impact. Детальніше у матеріалі.

У 2018 році ветерани успішних Blizzard Enterteiment, Zynga та Riot Games сформували нову ігрову студію, що отримала назву Singularity 6. Вже через три роки, розробники поділилися анонсом свого дебютного проєкту.

Palia – амбітне MMO з досить цікавим слоганом "Welcome home". Самі розробники відкрито заявляють, що гра мусить сподобатися шанувальникам Stardew Valley та Animal Crossing, а її відкритий світ не буде поступатися за масштабами The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Чарівні околиці селища / зображення gamespot.com

Геймерам дадуть можливість взяти на себе роль представників легендарної раси, що за історією гри, зникла тисячі років тому на піку своєї величі – людей. Події проєкту будуть розгортатися в чарівному, в усіх сенсах, селищі, розташованому на південному узбережжі країни Палія, населеної ельфами. Саме там, за сюжетом пробуджуються головні герої, яким належатиме з'ясувати, що ж сталося в минулому.

Гравці зможуть виконувати сюжетні квести, будувати будинки та займатися різною активністю: починаючи від риболовлі та садівництва, закінчуючи ловом жуків, при цьому прокачуючи відповідні навички. Також у грі буде бойова система, але за словами розробників, за бажання бійок можна буде повністю уникнути.

Риболовля в мальовничому місці / зображення shacknews.com

Основою гри стане соціалізація та спілкування з іншими гравцями в купі зі створенням оселі та персонажа своєї мрії, адже у MMO буде гнучкий редактор персонажа, великий вибір одягу та понад 1000 предметів декору для облаштування будинку.

Затишний будиночок / зображення gamespot.com

Хоча, як відзначають творці гри, у Palia вийде грати й наодинці, вона буде повною мірою розкриватися лише в компанії декількох друзів.

На перший погляд, Palia стане ідеальною грою для тих, хто шукає своєрідної втечі від реальності та можливості порелаксувати у віртуальному світі, без потреби винищувати загони ворогів. Чудовий візуальний стиль лише доповнить відчуття розслабленості, а можливість проявити власну дизайнерську жилку, дозволить вам вихвалятися декором своєї оселі перед друзями.

Перший трейлер гри Palia

Попереднє альфа-тестування Palia розпочнеться уже влітку 2021 року на ПК. Відправити запит на участь в ньому можна на офіційному сайті гри