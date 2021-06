Выходцы из студий Riot Games и Blizzard представили совместный проект – амбициозную MMO Palia

Студия Singularity 6, основанная бывшими работниками Riot Games, Blizzard и Zynga представила свой дебютный проект – MMO Palia, напоминающую смесь сразу трех популярных проектов: Stardew Valley, Animal Crossing и Genshin Impact. Подробнее в материале.

В 2018 году ветераны успешных Blizzard Enterteiment, Zynga и Riot Games сформировали новую игровую студию, которая получила название Singularity 6. Уже через три года, разработчики поделились анонсом своего дебютного проекта.

Интересно Неожиданная комбинация: энтузиаст решил объединить Civilization VI и Genshin Impact – фото

Palia – амбициозная MMO с довольно интересным слоганом "Welcome home". Сами разработчики открыто заявляют, что игра должна понравиться поклонникам Stardew Valley и Animal Crossing, а ее открытый мир не будет уступать по масштабам The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Волшебные окраины поселка / изображение gamespot.com

Геймерам позволят взять на себя роль представителей легендарной расы которая, согласно истории игры, исчезла тысячи лет назад на пике своего величия – людей. События проекта будут разворачиваться в волшебном, во всех смыслах, поселке, расположенном на южном побережье страны Палия, населенной эльфами. Там, по сюжету пробуждаются главные герои, которым будет принадлежать выяснить, что же произошло в прошлом.

Игроки смогут выполнять сюжетные квесты, строить дома и заниматься разной активностью: начиная от рыбалки и садоводства, заканчивая ловлей жуков, при этом прокачивая соответствующие навыки. Также в игре будет боевая система, но по словам разработчиков, при желании драк можно будет полностью избежать.

Рыбалка в живописном месте / изображение shacknews.com

Основой игры станет социализация и общение с другими игроками в сочетании с созданием дома и персонажа своей мечты, ведь для этого в MMO будет гибкий редактор персонажа, большой выбор одежды и свыше 1000 предметов декора для обустройства дома.

Уютный домик / изображение gamespot.com

Хотя, как отмечают создатели игры, в Palia получится играть и в одиночку, она будет в полной мере раскрываться только в компании нескольких друзей.

На первый взгляд, Palia станет идеальной игрой для тех, кто ищет своеобразного бегства от реальности и возможности порелаксировать в виртуальном мире, без надобности уничтожать отряды врагов. Замечательный визуальный стиль только дополнит ощущение расслабленности, а возможность проявить собственную дизайнерскую жилку, позволит вам хвастаться декором своего дома перед друзьями.

Первый трейлер игры Palia

Предварительное альфа-тестирования Palia начнется уже летом 2021 на ПК. Отправить запрос на участие в нем можно на официальном сайте игры