Шанувальниці Hogwarts Legacy вдалося отримати реальну копію своєї ігрової палички.

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У Hogwarts Legacy гравцям належить завітати до майстерні Оллівандерса в Гоґсміді.

Там шанований ремісник допоможе новоспеченому учню Гоґвортсу вирішити, яка паличка підходить йому найкраще. Крім вибору форми та типу дерева, геймери обирають також і серцевину. Окрім того, світ гри приховує чимало різних рукояток, багато з яких мають різні варіанти колірної гами.

Все це дозволяє створити ідеальний для себе чародійський артефакт, який жоден з фанатів Гаррі Поттера не відмовився б отримати й у реальному житті.

Саме так вчинила користувачка Reddit під ніком Dezon1204, яка замовила репліку своєї віртуальної чарівної палички в магазині Ollivanders_World та поділилася результатом їх роботи на платформі.

Копія палички з гри / Фото з Reddit / Dezon1204

Паличка є ідеальною копією своєї ігрової версії, виготовленої з бука у формі м'якої спіралі.

Звісно, навряд у ній є серцевина з пера Фенікса, але результат все одно більш ніж вражає.