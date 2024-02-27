Фанатка Hogwarts Legacy відтворила свою чарівну паличку з гри у реальному житті – дивовижне фото
Джерело:Reddit
Запекла шанувальниця відеогри Hogwarts Legacy похизувалася в мережі своїм новим ігровим артефактом – дивовижною копією власної віртуальної чарівної палички.
Шанувальниці Hogwarts Legacy вдалося отримати реальну копію своєї ігрової палички.
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У Hogwarts Legacy гравцям належить завітати до майстерні Оллівандерса в Гоґсміді.
Там шанований ремісник допоможе новоспеченому учню Гоґвортсу вирішити, яка паличка підходить йому найкраще. Крім вибору форми та типу дерева, геймери обирають також і серцевину. Окрім того, світ гри приховує чимало різних рукояток, багато з яких мають різні варіанти колірної гами.
Все це дозволяє створити ідеальний для себе чародійський артефакт, який жоден з фанатів Гаррі Поттера не відмовився б отримати й у реальному житті.
Саме так вчинила користувачка Reddit під ніком Dezon1204, яка замовила репліку своєї віртуальної чарівної палички в магазині Ollivanders_World та поділилася результатом їх роботи на платформі.
Копія палички з гри / Фото з Reddit / Dezon1204
Паличка є ідеальною копією своєї ігрової версії, виготовленої з бука у формі м'якої спіралі.
Звісно, навряд у ній є серцевина з пера Фенікса, але результат все одно більш ніж вражає.