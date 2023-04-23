Hogwarts Legacy мала неймовірний успіх серед шанувальників у той час, коли франшиза потребувала цього найбільше. Адже після помірно популярних фільмів "Фантастичні звірі" зірка франшизи про Гаррі Поттера почала гаснути.

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Неймовірне досягнення в Hogwarts Legacy

Через 2 місяці після релізу гри один з геймерів встиг повністю завершити вже четверте проходження Hogwarts Legacy. При цьому зробив він це щоразу на іншому факультеті.

За словами геймера, сюди входить навіть "Випробування Мерліна" в Hogwarts Legacy, яке часто вважають найскладнішим елементом гри. Після чотирьох проходжень загальний ігровий час склав приблизно 290 годин, а це, на хвилинку, цілих 12 діб. Без сумніву, це дуже багато ігрового часу за два місяці.

I did it! Finished my 4th play through
by u/GaryE20904 in HarryPotterGame

Навіть маючи стільки ігрового часу, неможливо знати, чи ти вже відкрив усе, що може запропонувати Hogwarts Legacy. Гра, здається, наповнена багатьма секретами, і геймери завжди знаходять щось нове.