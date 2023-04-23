Hogwarts Legacy мала неймовірний успіх серед шанувальників у той час, коли франшиза потребувала цього найбільше. Адже після помірно популярних фільмів "Фантастичні звірі" зірка франшизи про Гаррі Поттера почала гаснути.

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Неймовірне досягнення в Hogwarts Legacy

Через 2 місяці після релізу гри один з геймерів встиг повністю завершити вже четверте проходження Hogwarts Legacy. При цьому зробив він це щоразу на іншому факультеті.

За словами геймера, сюди входить навіть "Випробування Мерліна" в Hogwarts Legacy, яке часто вважають найскладнішим елементом гри. Після чотирьох проходжень загальний ігровий час склав приблизно 290 годин, а це, на хвилинку, цілих 12 діб. Без сумніву, це дуже багато ігрового часу за два місяці.

Навіть маючи стільки ігрового часу, неможливо знати, чи ти вже відкрив усе, що може запропонувати Hogwarts Legacy. Гра, здається, наповнена багатьма секретами, і геймери завжди знаходять щось нове.