Palworld злетіла на вершину чартів Steam лише за кілька годин після виходу в ранньому доступі, шокувавши геймерську спільноту.

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Багатокористувацький проєкт пропонує гравцям поринути у відкритий світ в якому існує понад 100 різних істот, схожих на покемонів, яких гравці можуть приручити, попутно будуючи собі базу та здобуваючи різноманітні ресурси.

Цікаво, що цих "покемонів" можна використовувати у доволі незвичний спосіб: відправляти на "каторжні" роботи з видобутку тих самих ресурсів чи навіть озброювати, змушуючи убивати ворогів.

Трейлер Palword – дивитися відео

Попри те, що гра вийшла лише у ранньому доступі, за словами розробників, за перші вісім годин з цього моменту було продано понад мільйон копій проєкту.

Наразі Palworld є лідером продажів у Steam, обігнавши такі популярні ігри як EA FC 24, Counter-Strike 2 і навіть Baldur's Gate 3.

Бестселери платформи на момент написання матеріалу / Фото Steam

Гра також має всі шанси потрапити в топ-10 найпопулярніших відеоігор платформи за кількістю одночасних гравців за весь час.

На момент написання матеріалу піковий онлайн Palword склав 561 278 користувачів, що вже гарантувало їй 12 місце за цим показником.

20 відеоігор з найбільшою піковою кількістю одночасних користувачів в Steam / Фото SteamDB

Успіх Palworld в Steam ще більш неймовірний, враховуючи те, що гра доступна за підпискою Xbox Game Pass, де передплатники отримують доступ до неї без необхідності купівлі.

Цікаво буде спостерігати чи впораються розробники проєкту з таким інтересом до свого продукту та чи вдасться їм втримати його після спаду початкового ажіотажу.