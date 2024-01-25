Новинка Palworld встановила неймовірне досягнення за кількістю гравців на Steam

Найяскравіша новинка початку 2024 року гра про "покемонів з автоматами" Palworld продовжує встановлювати нові неймовірні досягнення. Схоже, гра, реліз якої відбувся 18 січня, лише продовжує набирати популярність.

Всього через тиждень після релізу Palworld змогла набрати понад 2 мільйони одночасних гравців на Steam. Втім, щоб обігнати рекордсмена платформи за цим показником, ще доведеться добряче постаратися.

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Неймовірне досягнення Palworld

Palworld миттєво став вірусною сенсацією після свого дебюту 18 січня. Гра японського виробництва швидко зібрала величезну базу шанувальників по всьому світу і, здається, найближчим часом не сповільниться.

Розробники нещодавно розкрили свої плани на майбутнє, які включають нові острови, більше босів, нових друзів, PvP тощо. Наразі немає термінів, коли гравці можуть очікувати цих доповнень, але цілком імовірно, що PocketPair наполегливо працює над тим, щоб Palworld зберіг якомога більшу частину своєї величезної бази шанувальників.

Ще швидше гра змогла вийти на друге місце за кількістю одночасних гравів на Steam, а 24 січня цей показник перетнув позначку у 2 мільйони. Попереду залишається лише PUBG.

Топ-10 ігор за одночасною кількістю гравців / Скриншот зі Steam

Помітно, що з нещодавніх ігор в топ-10 є лише Hogwarts Legacy та Baldur's Gate 3, які вийшли у 2023 році. Того ж року відбувся й реліз Counter-Strike 2. Втім, її статистика на Steam враховується ще з 2012 року, тобто від релізу Counter-Strike: Global Offensive.