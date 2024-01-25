Всего через неделю после релиза Palworld смогла набрать более 2 миллионов одновременных игроков на Steam. Впрочем, чтобы обогнать рекордсмена платформы по этому показателю, еще придется хорошенько постараться.

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Невероятное достижение Palworld

Palworld мгновенно стал вирусной сенсацией после своего дебюта 18 января. Игра японского производства быстро собрала огромную базу поклонников по всему миру и, кажется, в ближайшее время не замедлится.

Разработчики недавно раскрыли свои планы на будущее, которые включают новые острова, больше боссов, новых друзей, PvP и тому подобное. Пока нет сроков, когда игроки могут ожидать этих дополнений, но вполне вероятно, что PocketPair упорно работает над тем, чтобы Palworld сохранил как можно большую часть своей огромной базы поклонников.

Еще быстрее игра смогла выйти на второе место по количеству одновременных игроков на Steam, а 24 января этот показатель пересек отметку в 2 миллиона. Впереди остается только PUBG.

Топ-10 игр по одновременному количеству игроков / Скриншот со Steam

Заметно, что из недавних игр в топ-10 есть только Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3, которые вышли в 2023 году. В том же году состоялся и релиз Counter-Strike 2. Впрочем, ее статистика на Steam учитывается еще с 2012 года, то есть от релиза Counter-Strike: Global Offensive.