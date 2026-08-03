Новий формат і мобільний ексклюзив

Проєкт розробляє та видає компанія Garena за офіційною ліцензією студії Pocketpair. Творці обіцяють переосмислити глибину, свободу та масштаби оригінальної гри для комп'ютерів, адаптувавши їх під потреби мобільних платформ. Palworld Online отримає абсолютно новий сеттинг із оригінальними елементами історії та трансформується у повноцінну MMO-екосистему. Про це пише GamesRadar.

Керівництво Pocketpair обрало Garena партнером через її величезний досвід у глобальному виданні та локалізації мобільних проєктів. Гра отримає інтерфейс, повністю оптимізований під сенсорні екрани, включаючи можливість керування одним дотиком.

Важливо розрізняти цей проєкт і раніше анонсовану мобільну версію Palworld від компанії Krafton – це дві різні гри, які дозволять по-різному поглянути на знайомий світ.

Garena має великий досвід у глобальному виданні, локалізації та управлінні мобільними іграми в реальному часі,

– прокоментував генеральний директор Pocketpair Такуро Мізобе.

Він також додав, що команда з нетерпінням чекає моменту, коли гравці по всьому світу зможуть випробувати новий досвід у всесвіті Palworld.

Коли чекати на реліз?

Вихід Palworld Online на пристроях під управлінням операційних систем iOS та Android запланували вже на цей рік. Ця подія стане частиною масштабної стратегії розвитку франшизи, яка нещодавно випустила версію 1.0 основної гри та запустила власну колекційну карткову гру.

Попри те, що мобільна ексклюзивність може дещо обмежити аудиторію, розробники роблять ставку на масовість ринку смартфонів. Компанія Garena планує залучити мільйони нових користувачів, пропонуючи їм знайомі механіки збирання істот і будівництва баз у форматі масової онлайн-гри, яку зручно носити в кишені.