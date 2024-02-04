Гравець Palword вразив геймерів, збудувавши у грі справжній мегаполіс – дивовижне відео

Затятий шанувальник Palworld здивував ігрову спільноту, показавши неймовірне масштабне місто, яке він збудував самотужки у хітовій грі від Pocket Pair.

Palword продовжує дивувати ігрову спільноту не лише статистичними показниками, а й креативністю її шанувальників.

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У той час як одні гравці хітової новинки виводять нові види "друзів", а інші стають героями вірусних відео, користувач Reddit під ніком Commercial_Neck8986 вирішив вразити широкий загал власними будівельними навичками.

Геймер виклав на портал відео, в якому продемонстрував величезний мегаполіс, що складається з кількох сотень будинків, переважна більшість із яких розташовані у формі круга, що за схемою нагадує деякі середньовічні міста.

Проліт гравця над своїм дітищем зайняв близько хвилини, що ще більше підкреслює його гігантські розміри.

Гігантське місто у Palword – дивитися відео

https://www.reddit.com/r/Palworld/comments/1agzc70/how_addicted_are_you_in_palworld_yes/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

Місто миттєво стало найобговорюванішою темою на найпопулярнішому сабредіті присвяченому Palworld.

Більшість геймерів залишилися в захваті від творіння Commercial_Neck8986, але знайшлися й ті хто висловив недовіру, що гравець зміг власноруч реалізувати такий масштабний проєкт.

Автор, зі свого боку, не уточнив скільки часу у нього зайняв весь процес, але підтвердив, що це гігантське місто було створено ним самотужки у версії гри повністю без модифікацій, які могли б пришвидшити процес.