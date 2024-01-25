Ці вовкоподібні друзі, на яких можна їздити верхи, самі по собі дещо швидші за більшість верхових тварин. Втім, цей добре вихований Дайрхоул просто неймовірно швидкий.

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Надшвидкий Дайрхоул

У Palworld гравці можуть розводити друзів, щоб збирати найсильніших істот кожного типу. Це важливо при створенні найкращих друзів для використання як верхових тварин, воїнів, працівників на фермі тощо.

Хоча кожен приятель має набір навичок і пасивних бафів, розведення дозволяє гравцям створювати друзів із оптимізованими здібностями. Процес розведення в Palworld досить складний і вимагає нових структур, рідкісних інгредієнтів і навіть приготування їжі.

Крім того, пасивні навички передаються від друзів-батьків, тому гравці повинні бути готові багато полювати, щоб зібрати найкращі навички залежно від того, які здібності потрібні їх бажаному другу.

Цей геймер зумів вивести чотиризіркового Дайрхоула з трьома пасивними вміннями, пов'язаними зі швидкістю. Для цього гравю довелося вивести декілька яєць, щоб зібрати ідеальні швидкісні пасивні навички, а також захопити кілька інших Дайрхоулів, щоб максимально розвинути навички партнера.

Щоб показати порівняння швидкості виведеного Дайрхоула з цим же другом першого рівня, геймер порівняв швидкість забігу їх обох. Як помітно, швидкість чотиризіркового друга зросла приблизно на 10%.

Palworld дав своїм гравцям багато свободи створювати та досліджувати можливості в своєму каталозі друзів. Навіть на стадії розробки шанувальники гри вже присвячують години дослідженню всіх можливостей відкритого світу Palworld, а продажі досягають неймовірних висот.