Эти волкоподобные друзья, на которых можно ездить верхом, сами по себе несколько быстрее большинства верховых животных. Впрочем, этот хорошо воспитанный Дайрхоул просто невероятно быстрый.

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Сверхбыстрый Дайрхоул

В Palworld игроки могут разводить друзей, чтобы собирать сильнейших существ каждого типа. Это важно при создании лучших друзей для использования в качестве верховых животных, воинов, работников на ферме и так далее.

Хотя каждый приятель имеет набор навыков и пассивных баффов, разведение позволяет игрокам создавать друзей с оптимизированными способностями. Процесс разведения в Palworld довольно сложный и требует новых структур, редких ингредиентов и даже приготовления пищи.

Кроме того, пассивные навыки передаются от друзей-родителей, поэтому игроки должны быть готовы много охотиться, чтобы собрать лучшие навыки в зависимости от того, какие способности нужны их желаемому другу.

Этот геймер сумел вывести четырехзвездочного Дайрхоула с тремя пассивными умениями, связанными со скоростью. Для этого игроку пришлось вывести несколько яиц, чтобы собрать идеальные скоростные пассивные навыки, а также захватить несколько других Дайрхоулов, чтобы максимально развить навыки партнера.

Чтобы показать сравнение скорости выведенного Дайрхоула с этим же другом первого уровня, геймер сравнил скорость забега их обоих. Как заметно, скорость четырехзвездочного друга выросла примерно на 10%.

Palworld дал своим игрокам много свободы в создании и исследовании возможностей в своем каталоге друзей. Даже на стадии разработки поклонники игры уже посвящают часы исследованию всех возможностей открытого мира Palworld, а продажи достигают невероятных высот.