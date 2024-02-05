Фанат Palworld показав трюк з Fortnite, який допоможе легко зловити одного з кращих друзів в грі

Шанувальник хітової відеогри Palworld показав цікавий трюк, очевидно натхненний Fortnite, який, втім допоможе вам без зайвих клопотів спіймати одного з найкращих "друзів" у проєкті Pocket Pair.

Ажіотаж навколо Palworld і не думає спадати, а у мережі з'являються усе нові й нові цікавинки пов'язані з грою.

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Зовсім нещодавно геймер вразив спільноту неймовірним містом збудованим в грі, аж ось інший користувач Reddit поділився корисним трюком.

Гравець під ніком Lofus1989 відправився у подорож аби спіймати Jormuntide – грізного "друга" 45-го рівня про якого мріють чимало фанатів Palworld.

Зазвичай, це справа зовсім не з легких, звісно якщо вам не пощастить при шансі у 0,03%. Однак кмітливий геймер знайшов спосіб зробити ловлю гіганта напрочуд легкою.

Озброївшись рушницею та запасом деревини, Lofus1989 побудував невелику квадратну коробку та замкнув себе в ній.

Jormuntide у бажанні розправитися з опонентом, просував голову крізь текстури, але не міг завдати йому шкоди, тож наш герой легко знизив здоров'я "друга" до потрібного рівня та спіймав його в одну зі своїх сфер.

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У коментарях до відео чимало гравців виразили розпач, що не додумалися до такого простого методу самотужки, а ще кілька пожартували про те, що Lofus1989 поєднав тактику бою з Fortnite та Palworld.

Так чи інакше, але цей метод стане при нагоді охочим поповнити свою колекцію "друзів" таким цікавим екземпляром як Jormuntide.