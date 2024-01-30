Palworld від Pocketpair стала справжньою світовою сенсацією після недавнього виходу в ранньому доступі в Steam та Xbox Game Pass.

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Однією з головних причин успіху гри є величезна кількість місцевих створінь – "друзів", яких можна знайти в певних біомах на великому острові Палапагос.

Деякі з них є надзвичайно корисними та потужними компаньйонами, проте щоб їх спіймати потрібно мати найкращі ловецькі сфери. Однак іноді гравцям Palworld може сильно пощастити.

Так сталося із користувачем Reddit під ніком SnekGT, який поділився коротким відео, де йому вдалося поповнити свою колекцію, зловивши Jormuntide 45 рівня із повним здоров'ям у "Mega Pal Sphere" – другий найслабший ловецький пристрій в Palworld.

Дивовижне везіння у Palwordl – дивитися відео

Сам гравець при цьому був всього лише 16 рівня, але його цілеспрямованість допомогла досягти бажаного результату.

Публікація SnekGT була добре сприйнята ігровою спільнотою, а шанувальники Palword привітали гравця з таким уловом та виразили надію, що і їм колись так пощастить.