Palworld от Pocketpair стала настоящей мировой сенсацией после недавнего выхода в раннем доступе в Steam и Xbox Game Pass.

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Одной из главных причин успеха игры является множество местных созданий – "друзей", которых можно найти в определенных биомах на большом острове Палапагос.

Некоторые из них являются чрезвычайно полезными и мощными компаньонами, однако, чтобы их поймать, нужно иметь лучшие ловецкие сферы. Однако иногда игрокам Palworld может сильно повезти.

Так произошло с пользователем Reddit под ником SnekGT который поделился коротким видео где ему удалось пополнить свою коллекцию поймав Jormuntide 45 уровня с полным здоровьем с помощью "Mega Pal Sphere" второго самого слабого устройства для поимки друзей в Palworld.

Удивительное везение в Palwordl – смотреть видео

Сам игрок при этом был всего лишь 16 уровня, но его целеустремленность помогла достичь желаемого результата.

Публикация SnekGT была хорошо воспринята игровым сообществом, а поклонники Palword приветствовали игрока с таким уловом и выразили надежду, что и им когда-то так повезет.