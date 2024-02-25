Гравець Palworld знайшов спосіб за лічені секунди здолати навіть найсильніших "друзів" в грі

Шанувальник хітової Palworld продемонстрував широкому загалу кмітливий трюк, який дозволяє здолати більшість напрочуд потужних "друзів" у грі за лічені секунди. Цікаве відео – у матеріалі.

Гравець Palworld знайшов хитрий трюк, який напрочуд легко дозволяє перемогти більшість друзів-босів хітової новинки.

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А саме кмітливий геймер знайшов спосіб швидко розправитися з Паладіусом (Paladius) та Некромом (Necrom).

Обидва ці юніти мають 50 рівень, що робить битву з ними непростим завданням для будь-якого гравця Palworld. Однак, користувач Reddit під ніком Lofus1989 опублікував 21-секундний ролик, який допоможе вам з легкістю здолати цих грізних опонентів.

Дізнавшись, де блукають цілі, геймер підлетів до них на своєму Фросталіоні (Frostallion) а потому використав здібність цього "друга" – Blizzard Spike. Удар оглушив та заморозив двох легендарних друзів, яких потому Lofus1989 підірвав зі своєї ракетної установки.

Сам постріл з неї завдав не надто багато шкоди, але вибух підняв Паладіуса та Некрома високо в повітря і хоча вони й розморозилися – обидва не мають здатності літати. Далі у справу ввійшла гравітація, яка повернула опонентів геймера на землю, завдавши їм при цьому летальної шкоди.

Кмітливий трюк у Palworld – дивитися відео

Інші гравці Palworld у коментарях слушно зазначили, що для цього методу не обов'язково використовувати конкретно Фросталіона, адже його здібність чудово замінять крижані гранати.

Щоправда, слід зазначити цим трюком не вийде здолати друзів, які вміють літати та тих, хто володіє стихією льоду чи полум'я.