Игрок Palworld нашел хитрый трюк, который на удивление легко позволяет победить большинство друзей-боссов хитовой новинки.

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А именно сообразительный геймер нашел способ быстро расправиться с Паладиусом (Paladius) и Некромом (Necrom).

Оба эти юниты имеют 50 уровень, что делает битву с ними непростой задачей для любого игрока Palworld. Однако, пользователь Reddit под ником Lofus1989 опубликовал 21-секундный ролик, который поможет вам с легкостью одолеть этих грозных оппонентов.

Узнав, где блуждают цели, геймер подлетел к ним на своем Фросталлионе (Frostallion) а затем использовал способность этого "друга" – Blizzard Spike. Удар оглушил и заморозил двух легендарных друзей, которых потом Lofus1989 взорвал со своей ракетной установки.

Сам выстрел из нее нанес не слишком много урона, но взрыв поднял Паладиуса и Некрома высоко в воздух и хотя они и разморозились – оба не имеют способности летать. Далее в дело вошла гравитация, которая вернула оппонентов геймера на землю, нанеся им при этом летальный урон.

Сообразительный трюк в Palworld – смотреть видео

Другие игроки Palworld в комментариях справедливо отметили, что для этого метода не обязательно использовать конкретно Фросталиона, ведь его способность прекрасно заменят ледяные гранаты.

Правда, следует отметить, что этим трюком не получится одолеть друзей, умеющих летать и тех, кто обладает стихией льда или пламени.