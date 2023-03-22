Коли чуєш словосполучення "симулятор життя", то одразу думаєш про EA та The Sims, однак, схоже, що у Paradox рішуче налаштовані це змінити.

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Новий трейлер соціального симулятора Life by You дає короткий огляд того, що Paradox Tectonic готують для геймерів у грі, яка наважилась кинути виклик The Sims.

Значна частина ігрового процесу, продемонстрованого у відео, знайома кожному, хто провів хоч трохи часу в проєктах EA. Так у ньому можна побачити персонажів, які виконують повсякденні завдання, як-от приготування їжі, прибирання чи інші домашні справи.

Присутні й такі основні механіки жанру, як-от дизайн будинків, стосунки персонажів та створення сім'ї. Однак, попри усі схожості, Life by You все ж буде суттєво відрізнятися від конкурентів.

Цікаво, що продюсером гри є Род Хамбл – колишній виконавчий віцепрезидент EA Play, який працював над розробкою Second Life, The Sims 2 і The Sims 3.

Новий трейлер Life by You: відео

Замість того, щоб обмежувати гравців невеликою кількістю ділянок, на яких можна будувати, та персонажів, якими можна керувати протягом гри, Life by You пропонує інноваційний відкритий світ, який дозволятиме геймерам отримати прямий контроль над будь-яким персонажем у будь-який час.

Ще однією унікальною особливістю стане те, що персонажі розмовлятимуть і спілкуватимуться реальними мовами, а не чимось вигаданим на кшталт "симлішу" з The Sims.

Трейлер також обіцяє широкі можливості кастомізації фактично усього чого тільки можливо та підтримку модів, за допомогою яких гравці зможуть реалізувати функції, які розробники не передбачили для кінцевої версії продукту.

Зауважте, вихід Life by You у ранньому доступі заплановано на 12 вересня 2023 року.