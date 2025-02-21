В Steam з'явилась абсурдна пародія на Assassin's Creed Shadows

На платформі Steam з'явилася до смішного абсурдна гра під назвою Yasuke Simulator, яка є пародією на майбутню Assassin's Creed Shadows від Ubisoft.

Пародійний проєкт дасть геймерам змогу зіграти за афроамериканського самурая Ясуке, інформує 24 Канал.

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Настільки погано, що аж добре

Розробники з дотепною назвою HistoryAccurateDevelopers, представили у цифровому магазині відеоігор від Valve гру Yasuke Simulator – екшн від третьої особи, який дасть гравцям шанс приміряти роль одного з головних героїв Assassin’s Creed Shadows.

Події проєкту розгортатимуться у 1579 році, але окрім використання традиційної японської зброї, як-от катани, Ясуке також зможе розблокувати автоматичні гвинтівки, РПГ чи сучасні автомобілі.

При цьому творці гри авторитетно заявляють, що провели дослідження, щоб "забезпечити абсолютно історично точне зображення" показаного періоду.

Трейлер забавки – дивіться ролик

Очевидно, що цей продукт задумувався не як інакше як кумедний кпин в бік Ubisoft та суперечок щодо "достовірності" їхньої майбутньої гри. Окрім того, розробники зізнаються, що частина проєкту (як от графіка) була створена за допомогою штучного інтелекту.

Цікаво, що дата релізу Yasuke Simulator збігається з датою виходу Assassin's Creed Shadows – обидві гри стануть доступні 20 березня 2025 року.