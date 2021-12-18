Напевно, всі шанувальники відеоігор знають, яким провалом обернувся реліз довгоочікуваної гри Battlefield 2042. Спершу цей проєкт отримав досить низькі оцінки від критиків, а потім його розгромили гравці, які були неприємно вражені його технічним станом.

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Але на цьому проблеми цієї багатостраждальної відеогри не завершилися. Річ у тім, що команда ентузіастів з назвою Riverside Sports вирішила створити пародію на Battlefield 2042. Називається вона Clownfield 2042, а вийде на PC вже 31 грудня 2021 року. Варто відзначити, що в цього кумедного проєкту вже навіть з'явилася особиста сторінка в крамниці Steam, а тому всі охочі можуть додати його в список бажаного.

Трейлер відеогри Clownfield 2042: відео

Згідного з даними Riverside Sports, Clownfield 2042 – це шутер від першої особи, у якому геймерам потрібно буде змагатися не лише з ворогами, а й з різноманітними багами. Розробники пообіцяли, що в грі їх буде чимало, а виправляти ці помилки вони не збираються, бо хочуть дати геймерам можливість насолодитися ними. Натомість автори відзначили, що згодом додадуть у відеогру кілька нових скінів.

Загалом в Clownfield 2042 буде три ігрові мапи, шість видів зброї та три режими гри: "All Out Clownfare", "Hovercraft Zone" та "Clownfield Gateway". З цікавого ще варто відзначити "зламану" фізику, появу торнадо та просту систему штучного інтелекту. Також варто додати, що інформація про багатокористувацькі режими гри в Clownfield 2042 поки не з'являлася.

Відеогра Clownfield 2042 / Фото з крамниці Steam