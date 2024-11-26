Стало відомо, з ким зіграють Passion UA на старті Shanghai Major 2024

Лише вчора ми дізналися про те, що дві українські команди – NAVI та Passion UA – пройшли на Perfect World Shanghai Major 2024, великий турнір з Counter-Strike 2. Сьогодні ми вже знаємо перші матчі та хто з ким гратиме.

З ким гратимуть українці

Перш за все варто зазначити, що суперники NAVI поки невідомі. Річ у тім, що команда пройшла відразу на пізню фінальну стадію, Elimination Stage, тож має привілей пропустити початок. Інші команди поки що відкриватимуть етап Opening Stage. Переможці цієї стадії пройдуть далі й один із них зустрінеться з Natus Vincere, пише 24 Канал.

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Крім NAVI, до Elimination Stage за результатами попередніх відборів пройшли:

G2 Esports.

Team Vitality.

Team Spirit.

MOUZ.

FaZe Clan.

HEROIC.

3DMAX.

На відміну від NAVI, інша українська команда під назвою Passion UA починає гру з Opening Stage. Тут вона зустрінеться з командою BIG, згідно з даними сайту Liquipedia. Зустріч очікується 30 листопада.

У цей же день FURIA зіграє з GamerLegion, Virtus.pro з MIBR, Liquid із Cloud9, Complexity Gaming з командою FLY. Потім Fnatic зіграє з Wildcard, The MongolZ з Rare Atom і нарешті paiN Gaming гратиме проти Imperial Esports.

Нагадаємо, Perfect World Shanghai Major 2024 – це великий турнір з Counter-Strike 2, який проводиться в Шанхаї. Призовий фонд становить 1 250 000 доларів США. За ці гроші боротимуться 24 команди. Elimination Stage розпочнеться 5 грудня, а плей-оф очікується 12 грудня. Passion UA є першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з виключно українцями в складі.