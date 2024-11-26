С кем будут играть украинцы

Прежде всего стоит отметить, что соперники NAVI пока неизвестны. Дело в том, что команда прошла сразу на позднюю финальную стадию, Elimination Stage, так что имеет привилегию пропустить начало. Другие команды пока будут открывать этап Opening Stage. Победители этой стадии пройдут дальше и один из них встретится с Natus Vincere, пишет 24 Канал.

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Кроме NAVI, в Elimination Stage по результатам предварительных отборов прошли:

G2 Esports.

Team Vitality.

Team Spirit.

MOUZ.

FaZe Clan.

HEROIC.

3DMAX.

В отличие от NAVI, другая украинская команда под названием Passion UA начинает игру с Opening Stage. Здесь она встретится с командой BIG, согласно данным сайта Liquipedia. Встреча ожидается 30 ноября.

В этот же день FURIA сыграет с GamerLegion, Virtus.pro с MIBR, Liquid с Cloud9, Complexity Gaming с командой FLY. Затем Fnatic сыграет с Wildcard, The MongolZ с Rare Atom и наконец paiN Gaming будет играть против Imperial Esports.

Напомним, Perfect World Shanghai Major 2024 – это крупный турнир по Counter-Strike 2, который проводится в Шанхае. Призовой фонд составляет 1 250 000 долларов США. За эти деньги будут бороться 24 команды. Elimination Stage начнется 5 декабря, а плей-офф ожидается 12 декабря. Passion UA является первой командой, что квалифицировалась на мейджор с исключительно украинцами в составе.

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