С кем будут играть украинцы
Прежде всего стоит отметить, что соперники NAVI пока неизвестны. Дело в том, что команда прошла сразу на позднюю финальную стадию, Elimination Stage, так что имеет привилегию пропустить начало. Другие команды пока будут открывать этап Opening Stage. Победители этой стадии пройдут дальше и один из них встретится с Natus Vincere, пишет 24 Канал.
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Кроме NAVI, в Elimination Stage по результатам предварительных отборов прошли:
- G2 Esports.
- Team Vitality.
- Team Spirit.
- MOUZ.
- FaZe Clan.
- HEROIC.
- 3DMAX.
В отличие от NAVI, другая украинская команда под названием Passion UA начинает игру с Opening Stage. Здесь она встретится с командой BIG, согласно данным сайта Liquipedia. Встреча ожидается 30 ноября.
В этот же день FURIA сыграет с GamerLegion, Virtus.pro с MIBR, Liquid с Cloud9, Complexity Gaming с командой FLY. Затем Fnatic сыграет с Wildcard, The MongolZ с Rare Atom и наконец paiN Gaming будет играть против Imperial Esports.
Напомним, Perfect World Shanghai Major 2024 – это крупный турнир по Counter-Strike 2, который проводится в Шанхае. Призовой фонд составляет 1 250 000 долларов США. За эти деньги будут бороться 24 команды. Elimination Stage начнется 5 декабря, а плей-офф ожидается 12 декабря. Passion UA является первой командой, что квалифицировалась на мейджор с исключительно украинцами в составе.