Passion UA більше не представлятиме Україну в CS 2 – організація фіналізує покупку нового складу
- Кіберспортивна організація Passion UA завершує покупку нового складу з Counter-Strike 2.
- Новий склад включатиме гравців з американської Complexity та українця Владислава "Kvem" Короля, а команда більше не виступатиме під українським прапором.
- Команда, скоріше за все, буде віднесена до американського регіону за правилами формування рейтингової моделі, а наразі склад Complexity займає 23 місце у VRS та 26 у рейтингу HLTV.
Кіберспортивна організація Passion UA завершує процес придбання нового складу з Counter-Strike 2. Після цього команда Олександра Зінченка більше не гратиме під прапором України.
Українські шанувальники кіберспорту отримали ще один привід для суму від Passion UA, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.
Passion UA перейде в новий регіон?
Після сенсаційного розпуску українського складу з CS 2, організація футболіста лондонського Арсеналу та збірної України Олександра Зінченка, знайшла новий кістяк для колективу в північній Америці.
Passion UA перебувають у фінальній стадії переговорів про придбання четвірки гравців з американської Complexity.
Майбутня угода включає підписання:
- Джонні "JT" Теодосіу
- Хокона "hallzerk" Ф'єрлі
- Майкла "Grim" Вінса
- Ніка "nicx" Лі.
П'ятим учасником колективу стане українець Владислав "Kvem" Король, один із трьох гравців, яких Passion UA залишили на лаві запасних, після розформування попереднього складу.
Як наслідок, колись повністю українська команда, перестане грати під синьо-жовтим прапором та виступатиме або під інтернаціональним або під стягом США.
Також правила формування рейтингової моделі скоріше за все віднесуть колектив до американського регіону.
Наразі склад Complexity посідає 23 місце у VRS та 26 у рейтингу HLTV.