Кіберспортивна організація Passion UA завершує процес придбання нового складу з Counter-Strike 2. Після цього команда Олександра Зінченка більше не гратиме під прапором України.

Українські шанувальники кіберспорту отримали ще один привід для суму від Passion UA, інформує 24 Канал з посиланням на HLTV.

Passion UA перейде в новий регіон?

Після сенсаційного розпуску українського складу з CS 2, організація футболіста лондонського Арсеналу та збірної України Олександра Зінченка, знайшла новий кістяк для колективу в північній Америці.

Passion UA перебувають у фінальній стадії переговорів про придбання четвірки гравців з американської Complexity.

Майбутня угода включає підписання:

Джонні "⁠JT⁠" Теодосіу

Хокона "⁠hallzerk⁠" Ф'єрлі

Майкла "⁠Grim⁠" Вінса

Ніка "⁠nicx⁠" Лі.

П'ятим учасником колективу стане українець Владислав "⁠Kvem⁠" Король, один із трьох гравців, яких Passion UA залишили на лаві запасних, після розформування попереднього складу.

Як наслідок, колись повністю українська команда, перестане грати під синьо-жовтим прапором та виступатиме або під інтернаціональним або під стягом США.

Також правила формування рейтингової моделі скоріше за все віднесуть колектив до американського регіону.

Наразі склад Complexity посідає 23 місце у VRS та 26 у рейтингу HLTV.