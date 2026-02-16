Керівник NAVI заперечив нещодавню заяву Passion UA й огидно висміяв команду суперників

Українська кіберспортивна організація Passion UA зробила гучну заяву щодо трансферу монгольського гравця Senzu. Керівництво клубу стверджує, що змогло випередити одного з регіональних гігантів у переговорах. Водночас інша сторона вже публічно відреагувала на ці слова.

Чи справді Passion UA перебила пропозицію NAVI?

Генеральний директор Passion UA Артемійс Рябовс в інтерв'ю заявив, що клуб отримав опцію повноцінного викупу Азбаяра Мункхболда, відомого як Senzu, після завершення IEM Cologne – за умови, що всі сторони залишаться задоволені співпрацею. Наразі мова йде про оренду, але з можливістю закріпити трансфер на постійній основі, пише HLTV.

Ми писали раніше Passion UA підписали одного з найкращих гравців світу з CS 2

За словами Рябовса, переговори були складними, оскільки для The MongolZ це нібито перший продаж гравця. Клубу довелося вести перемовини в умовах конкуренції, адже навколо Senzu виник серйозний інтерес з боку інших організацій.

Ключова заява CEO Passion UA стосується ймовірної боротьби з Natus Vincere. Рябовс повідомив, що існували чутки про суму, яку NAVI були готові заплатити, тому Passion UA запропонували більш щедрі умови, аби переконати The MongolZ. Таким чином, за його версією, українська організація виграла "тендер" за Senzu.

Що сказали в NAVI?

Втім, невдовзі після публікації інтерв'ю керівник кіберспортивного напряму NAVI Аміран Рехвіашвілі публічно заперечив цю інформацію на своїй сторінці в X, заявивши, що жодної пропозиції щодо Senzu клуб не робив.

Це брехня, ми нічого не пропонували. Божевільний СЕО,

– сказав Рехвіашвілі, іронічно додавши, що ніхто в здоровому грузді начебто не відмовив би NAVI, щоб приєднатися до Passion UA.

Таким чином, історія отримала конфліктну інтерпретацію з двох боків.

Окремо варто зазначити, що раніше тренер NAVI Андрій Городенський підтверджував факт перемовин з потенційними кандидатами наприкінці 2025 року, однак наголошував, що це довгострокова стратегія розвитку, а не обов'язковий намір підписати конкретного гравця.

Passion UA рухається далі

Паралельно Passion UA активно зміцнює склад. Власник клубу Олександр Зінченко особисто переконував аргентинського снайпера Сантіно Рігала приєднатися до команди. За словами керівництва, саме стабільність на позиції AWP була слабкою ланкою колективу, попри попередні досягнення на мейджорі.

Senzu дебютує за Passion UA на ESL Pro League Season 23, тоді як новий снайпер може зіграти вже на Roman Imperium Cup V. Офіційно склад поки не оголошено, але за інформацією з ринку, місце у стартовій п'ятірці може звільнити Майкл Вінс.

Для Passion UA цей крок – демонстрація амбіцій. Ще два роки тому команда виступала на турнірах нижчого рівня, а тепер підписує гравця, який входить до топу світового рейтингу HLTV. Організація явно націлена не просто на потрапляння в топ 20, а на боротьбу за титули.