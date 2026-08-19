Хто пішов з Passion UA

Відомий фахівець Tiaan Coertzen, більше знайомий спільноті як T.c, повідомив про завершення співпраці з клубом, пише Dust2. Його вихід став частиною ширшої тенденції, яку журналісти описують як поступовий розпад поточного складу організації. Після тривалого періоду виступів під прапорами українського бренду, фахівець тепер відкритий для пропозицій від інших колективів.

Ситуація навколо Passion UA стає все більш тривожною для фанатів. Організація, яка мала на меті підкорити світову арену Counter-Strike, зараз стикається з кадровими проблемами. Хоча проєкт Олександра Зінченка розпочинався дуже амбітно, останні події вказують на серйозну внутрішню кризу, яка буквально руйнує цілісність команди.

Я офіційно став вільним агентом і готовий розглядати нові можливості,

– прокоментував свій статус Tiaan Coertzen.

Аналітики зазначають, що втрата такого досвідченого учасника, як T.c, може суттєво вплинути на стратегічну підготовку Passion UA. Попри значні інвестиції та медійну підтримку з боку засновника, колективу важко втримати стабільність у часи змін. Зараз керівництво клубу має знайти гідну заміну, щоб зупинити ланцюгову реакцію відходів інших учасників.

Tiaan Coertzen має значний досвід на професійній сцені, що робить його одним із найбажаніших вільних агентів на ринку праці. Його робота в українському клубі допомогла багатьом молодим гравцям адаптуватися до високих стандартів гри. Тепер він шукає новий дім, де зможе застосувати свої знання та навички для досягнення нових трофеїв.

Варто зауважити, що Passion UA від початку позиціонували як платформу для розвитку українських талантів під керівництвом досвідчених наставників. Відхід T.c ставить під сумнів поточну стратегію клубу та вимагає від менеджменту швидких і зважених рішень. Майбутнє проєкту залишається туманним, адже без стабільного складу амбітні плани щодо виходу на топові турніри світу можуть залишитися нереалізованими.