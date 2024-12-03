Як повідомляє 24 Канал, патч усуває низку помилок, оптимізує керування та покращує загальний ігровий досвід. Гравці вже можуть оновити гру, щоб скористатися останніми змінами.

А тим часом У STALKER 2: Серце Чорнобиля помітили відоме авто з Гаррі Поттера – цікаве фото

Основні зміни у патчі 1.0.3

Виправлення вильотів і витоків пам’яті

Усунено помилки, пов’язані з ACCESS_VIOLATION_ERROR.

Виправлено причини LowLevelFatalError вильотів.

Оптимізація керування

За замовчуванням вимкнено згладжування та прискорення руху миші.

Оновлено стандартні значення чутливості миші: камера – 25%, прицілювання – 15%.

Робота з основними та побічними місіями

Виправлено баги, які могли перешкоджати проходженню таких місій, як: Пошуки колишньої слави: виправлено переслідування гравця поза місією. На межі: вирішено проблему з входом у будівлю. В ім'я науки: запобігли зникненню важливого об'єкта до його використання. Небезпечні зв'язки: усунено можливість заблокувати вихід. Король гори: ШІ не помічатиме гравця у момент непомітного проходження. Тяжкий вантаж: виправлено деспаун NPC після діалогу. Легенди Зони: NPC більше не зникатимуть після завершення місії.



Штучний інтелект (ШІ)

Виправлено баги з неприродним розтягуванням тіл мутантів після пострілів.

Усунено проблему з NPC, які блокували двері у місії Повернення на Терикон.

Баланс

Вирішено проблему з тим, що торговець не продавав певні види боєприпасів.

Збереження

Виправлено помилки, через які могли зникати збереження після незапланованого перезавантаження ПК чи Xbox.

Читайте на сайті У STALKER 2: Heart of Chornobyl знайшли цікаву великодку на легендарний момент з Call of Duty

Розробники висловили вдячність за відгуки, які допомагають покращувати гру, та пообіцяли продовжувати працювати над оновленнями, щоб зробити Зону ще цікавішою для дослідження.