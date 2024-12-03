Як повідомляє 24 Канал, патч усуває низку помилок, оптимізує керування та покращує загальний ігровий досвід. Гравці вже можуть оновити гру, щоб скористатися останніми змінами.
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Основні зміни у патчі 1.0.3
Виправлення вильотів і витоків пам’яті
- Усунено помилки, пов’язані з ACCESS_VIOLATION_ERROR.
- Виправлено причини LowLevelFatalError вильотів.
Оптимізація керування
- За замовчуванням вимкнено згладжування та прискорення руху миші.
- Оновлено стандартні значення чутливості миші: камера – 25%, прицілювання – 15%.
Робота з основними та побічними місіями
- Виправлено баги, які могли перешкоджати проходженню таких місій, як:
- Пошуки колишньої слави: виправлено переслідування гравця поза місією.
- На межі: вирішено проблему з входом у будівлю.
- В ім'я науки: запобігли зникненню важливого об'єкта до його використання.
- Небезпечні зв'язки: усунено можливість заблокувати вихід.
- Король гори: ШІ не помічатиме гравця у момент непомітного проходження.
- Тяжкий вантаж: виправлено деспаун NPC після діалогу.
- Легенди Зони: NPC більше не зникатимуть після завершення місії.
Штучний інтелект (ШІ)
- Виправлено баги з неприродним розтягуванням тіл мутантів після пострілів.
- Усунено проблему з NPC, які блокували двері у місії Повернення на Терикон.
Баланс
- Вирішено проблему з тим, що торговець не продавав певні види боєприпасів.
Збереження
- Виправлено помилки, через які могли зникати збереження після незапланованого перезавантаження ПК чи Xbox.
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Розробники висловили вдячність за відгуки, які допомагають покращувати гру, та пообіцяли продовжувати працювати над оновленнями, щоб зробити Зону ще цікавішою для дослідження.