Черепашки-ніндзя? Злюки-бобри? А може краще пацюки-геймери? Принаймні, завдяки недавньому дослідженню спеціаліста із нейроінженерії, ми дізналися, що останні дійсно можуть існувати.

Неймовірно Мавпа зіграла у пінг-понг на комп'ютері за допомогою імплантата Neuralink

Кармак, Ромеро і Том – саме так звуть наших пухнастих героїв. Для них Віктор збудував справжню пацючу VR установку, що мала на меті навчити тваринок грати у шутер.

Цікаво, що щурів вчений назвав на честь розробників, що заснували студію id Software (творці франшизи Doom) – Тома Холла, Джона Ромеро та Джона Кармака.

Як працює установка?

Отож "робоче місце" пацючків має полістиролову кульку, підтримувану датчиками руху, над якою один із них підвішується за допомогою спеціального джгута. Таким чином кулька реагує на рухи лапок піддослідного, а перед ним розташовується вигнутий монітор ПК, на якому власне і зображається гра.

"Робоче місце" пацюків / зображення medium.com

При цьому прямо перед мордочкою тварини опиняється невелика трубочка, що подає підсолоджену воду, яку щур може сьорбати, кожного разу коли виконує "правильну" дію.

Результати експерименту

Саме за допомогою ласощів вченому вдалося навчити пацюків виконувати найпростіші завдання: переміщуватися ігровим простором, натискати кнопки та навіть стріляти у ворогів.

Щури грають у Doom II



Щоправда, рівень, який проходять незвичайні геймери – це не оригінальна, а спеціально створена Тотом лінійна мапа Doom ІІ, у якій ворожі юніти виконують роль статичних мішеней, що не завдають шкоди гравцеві, а просто заважають йому просуватися далі.

Загалом вчений залишився задоволений результатами своїх підопічних, проте заявив, що через жорсткий дедлайн не зміг вигадати більш продуману систему керування стрільбою, про що жалкує.

Кожен щур – індивідуальність

Кармак, Ромеро і Том / зображення medium.com

За час експерименту Тот прив'язався до пацюків та розповів, що кожен із них має свої унікальні риси, які роблять його неповторним.

Ромеро виявився безстрашним і постійно шукав гострих відчуттів, а ще любив виноград. Кармак був справжнім архітектором, який будував навколо свого будинку та слідкував за порядком; він любив банани. Том спочатку соромився, але досяг найбільших успіхів у навчанні, – розповідає Віктор.

Звичайно, виникає питання, чи можна сказати, що щури дійсно "грали" у Doom чи вони все ж просто бігали на полістироловому м'ячі за винагороду? З іншого боку, чи часто ви бачили, щоб пацюк стріляв у демона із пістолета чи навіть дробовика?

Так чи інакше, дослідження вченого виявилося досить цікавим та втішним, а найголовніше, що під час нього не постраждала жодна тварина.