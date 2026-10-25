У Steam з'явиться хардкорний соулзлайк за правилами шахів – Pawned Souls

Інді-розробники знову здивували геймерів незвичайною концепцією, поєднавши соулзлайк та одну з найвідоміших настільних ігор у світі в цікавому анонсі, повідомляє 24 Канал.

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І кожна пішка – це, по суті, ферзь

Головна особливість Pawned Souls полягає в тому, що гравець бере під контроль єдину пішку на шаховому полі.

Персонаж пересувається вперед та завдає ударів виключно по діагоналі, дотримуючись суворих правил класичних шахів. Водночас розробники додали механіки парирування та ухилення, що робить динаміку боїв схожою на популярні хардкорні екшени.

Щоб "пройти" дошку та отримати заповітне підвищення до ферзя, гравцям доведеться здолати всіх супротивників. Гра пропонує як одиночний режим, так і можливість проходження в онлайн-кооперативі або за одним екраном у режимі розділеного дисплея.

Тизер гри: дивіться відео

Кожен тип ворога у Pawned Souls відтворює реальні шахові ходи. Звичайні пішаки атакують на одну клітинку по діагоналі, а коні здатні перестрибувати через перешкоди та завдавати ударів за траєкторією літери "Г".

Слони атакують з далекої відстані по діагоналі та випускають спеціальні снаряди. Найбільшу загрозу для гравця становлять тури та королева. Тури здійснюють далекобійні лінійні атаки й удари по площі, тоді як ферзь діє надзвичайно швидко та агресивно, завдаючи шкоди майже з усіх кутів.

Навіть попри обмежену систему дій пішки, правильний розрахунок таймінгів дає змогу здолати найсильніших суперників.

Геймери зустріли анонс із великим захопленням та гумором. У соцмережах навіть жартують про те, що світ отримав "Шахи 2" раніше, ніж вийшла GTA 6.

Деякі гравці також відзначають, що вже випробували безкоштовну демоверсію проєкту на платформі itch.io.

Офіційний реліз Pawned Souls запланували на третій квартал 2027 року.