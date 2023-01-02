Вихід Payday 3 вийде вже у 2023 році. Тож невдовзі можна очікувати більше подробиць про гру.
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Payday 3
Хоча трилогія почалася з Payday: The Heist, яка отримала неоднозначні відгуки ще в 2011 році, Payday 2 здобула неймовірну популярність і з тих пір є основною частиною жанру кооперативного шутера.
У серії Payday гравці ховаються за масками членів групи грабіжників Далласа, Хокстона, Х’юстона, Чейнсі та Вульфа, коли вони починають життя насильницьких злочинів і збройних пограбувань.
Гравці повинні працювати разом, щоб спланувати та здійснити різноманітні пограбування в різних місцях, починаючи від простих пограбувань банків і закінчуючи пограбуванням казино Лас-Вегаса.
Тизер гри Payday 3: дивіться відео
Короткий трейлер під назвою "Новий кримінальний світанок" демонструє логотип Payday 3 – простий і зрозумілий монохромний дизайн, який виключає червоний або синій колір із попередніх ігор.
Відео демонструє Нью-Йорк у Payday 3, щоб побачити групу гравців, які дивляться на Бруклінський міст, імовірно, плануючи свою наступну велику роботу.
У трейлері розробники оголошують, що "це рік Payday 3", ще раз підтверджуючи вікно виходу гри в 2023 році. Конкретна дата випуску ще не оголошена, але сторінка гри з'явилась у магазині Steam. Це дозволяє гравцям додавати гру в список бажань і бути в курсі майбутніх оновлень.