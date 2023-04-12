PC Game Pass офіційно запустили в Україні, а в Xbox додали новий регіон

Сторінка вибору регіону в Xbox поповнилася посиланням "Україна – українська". Водночас PC Game Pass офіційно став доступним для всіх гравців з України.

Microsoft окремим пресрелізом анонсувала масштабне розширення географії ігрового сервісу. Разом з Україною PC Game Pass запрацював у ще 39 країнах.

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Новий регіон в Xbox

Посилання "Україна – українська" ще більше запевняє нас у серйозності того, що Microsoft все-таки матиме наш регіон на своїй консолі. У майбутньому українських користувачів буде перенаправляти на цей регіон на основі їх ІР-адреси.

Та поки що після переходу за посиланням відбувається помилка, оскільки регіон ще у процесі створення.

Український регіон з'явився на Xbox / Скриншот

PC Game Pass вже в Україні

З 11 квітня 2023 року PC Game Pass офіційно став доступним для всіх гравців з України та ще 39 країн світу. Офіційному запуску передувало бета-тестування, яке тривало трішки більше як місяць – прев'ю-версія PC Game Pass відкрилася з 28 березня.

Передплата відкриває доступ до бібліотеки із сотень комп'ютерних ігор для Windows, зокрема нові релізи Xbox Game Studios у перший день та популярні ігри Bethesda. Також до неї входить членство EA Play та переваги Riot Games.

З нагоди запуску Microsoft пропонує PC Game Pass за спеціальною промоціною – 26,99 гривні за перші три місяці. Звичайна вартість передплати PC Game Pass для України – 190 гривень за місяць. Так, це дорожче, ніж в Аргентині, проте дешевше, ніж в Європі – 10 євро на місяць.