Незважаючи на те, що видавець Santa Monica Studio розкрив передумови гри та багато інновацій у геймплеї, довгоочікуване продовження все ще має несподівані повороти для шанувальників.

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Злив спойлерів God Of War Ragnarök

Нещодавній попередній перегляд God of War Ragnarok призвів до деяких витоків щодо майбутньої гри. Та зараз у мережу злили набагато більші спойлери.

Враховуючи повороти оповіді в God of War 2018 року, багато шанувальників створили власні захопливі теорії щодо майбутнього God of War Ragnarok.

Одна дуже популярна теорія полягає в тому, що Кратос врешті-решт заволодіє легендарним молотом Тора Мьельніра і буде орудувати ним, очевидно, після жахливої ​​смерті Бога грому.

Інші ж вважають, що гра заглибиться в ще більш екзотичні місця, ніж у попередній грі. Кратос та Атрей, можливо, повернуться до Греції або зроблять піт-стоп у Єгипті.

Опубліковані в мережі скриншоти містять значні спойлери для God of War Ragnarok, що стосуються як ключових сюжетних моментів, так і наразі нерозкритої ігрової механіки, хоча здається, що вони лише з перших годин гри.

Трейлер God Of War Ragnarök: дивіться відео

До запуску God of War Ragnarok залишилося всього два тижні, тому фанатам було б розумно уникати соціальних мереж, щоб дочекатися гри без спойлерів.