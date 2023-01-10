Ремейк Dead Space гаряче очікуваний усіма шанувальниками жанру горорів, а чимало з них уже навіть зробили попереднє замовлення. Саме це підштовхнуло компанію EA заохотити подібну поведінку, щоправда, є один нюанс.

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Оригінальній Dead Space цьогоріч виповнюється 15 років.

Окрім того, шанувальники франшизи перебувають на "голодному пайку" уже цілу декаду, адже впродовж довгого часу не було жодної нової гри серії. Саме тому ремейк хітового проєкту 2008 року настільки бажаний та гаряче очікуваний.

Звичайно, ще занадто рано говорити про те, чи буде майбутній ремейк гри успішним, одначе видовищні трейлери вселяють у шанувальників гарні передчуття.

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До того ж подейкують, що видавці гри неабияк розщедрилися та подарують усім хто передзамовить оновлений Dead Space безкоштовну цифрову копію Dead Space 2.

Однак тут є одне але, адже за наявною інформацією пропозиція доступна лише на платформі Steam, попри те що ремейк можна попередньо замовити й в інших магазинах.

Такий приємний бонус для шанувальників франшизи DS може стати вирішальним у виборі платформи на якій вони захочуть доєднатися до осучасненого погляду на подвиги Айзека Кларка.

Ремейк Dead Space вийде вже 27 січня 2023 року на PlayStation 5, Xbox Series та ПК.