Кілька тижнів тому креативний директор NetherRealm Studios Ед Бун написав, що один з персонажів Twisted Metal неодноразово був дуже близький до того, щоб стати ігровим персонажем у Mortal Kombat. Цього разу відомий розробник вирішив розповісти про ще одного героя, який міг з'явитися в цій серії.

До теми Божевільний персонаж: Ед Бун розсекретив ім'я відомого героя, який міг з'явитися в Mortal Kombat

Варто розпочати з того, що шанувальники серії Mortal Kombat часто пропонують Еду кандидатів на роль гостьового персонажа. Яскравим підтвердженням цих слів може слугувати історія Шеггі зі "Скубі-Ду", якого геймери дуже хотіли побачити в цьому файтингу. Вони навіть створили петицію, яка зібрала майже 400 тисяч підписів, щоправда, цей герой поки так й не з'явився у Mortal Kombat. Хоча варто додати, що в ролі таких щасливчиків вже побувало чимало культових персонажів, наприклад, Робокоп, Хижак, Фредді Крюгер, Термінатор чи Рембо.

Судячи з останнього запису Еда Буна, одним з таких героїв могла стати й Баффі з серіалу "Баффі – переможниця вампірів". Останній виходив в період з 1997 по 2003 роки, а головну роль у ньому зіграла Сара Мішель Геллар. У самому серіалі розповідається про дівчину з надприродними силами, яка бореться з різноманітними потойбічними створіннями.

Геймдизайнер відзначив, що вони неодноразово розглядали Баффі, як потенційного гостьового персонажа. Щоправда, в їхній відеогрі вона так й не з'явилася, а от чому, розробник не пояснив. Користувачі припускають, що автори Mortal Kombat не змогли домовитися з компанією Disney, яка володіє правами на героїню та всю франшизу.

Арт з Баффі, який зацікавив Еда Буна / Фото з твітера Ed Boon