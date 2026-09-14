Історичний прецедент та відсутність змагань у Європі

Головною несподіванкою анонсу стало те, що у 2027 році Європа уперше в історії Counter-Strike не прийме жодного мейджора протягом календарного року. Перше змагання року відбудеться в аргентинському Буенос-Айресі під керівництвом оператора FiReSPORTS, а другий чемпіонат віддали Китаю. Сам турнір орієнтовно стартує наприкінці листопада або на початку грудня 2027 року, пише Dust2.

Точну локацію майбутнього турніру організатори поки тримають у таємниці. Perfect World навіть запустив інтерактивний конкурс, у якому фанати можуть угадати місто проведення та виграти цінні призи.

Водночас інсайдери видання HLTV ще в січні зазначали, що головним претендентом на проведення змагання є Шанхай. Це місто вже приймало перший азійський мейджор у 2024 році й показує високу відвідуваність арени попри різницю в часових поясах.

Для Азії це рішення означає закріплення статусних турнірів у регіоні. Нагадаємо, що наприкінці 2026 року відбудеться PGL Major Singapore, тому головний кіберспортивний чемпіонат завітає до азійського регіону вже другий рік поспіль.