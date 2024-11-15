Чому вам не варто пропускати європейський RMR A Perfect World Shanghai Major 2024 з CS 2

Зовсім скоро стартує європейський RMR A, на якому розіграють путівки на головну подію року в Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major. Про головні інтриги змагання – у матеріалі.

Майбутній RMR A стане особливо цікавим для українських шанувальників кіберспорту, адже це буде перший справді важливий турнір, на якому після довгої перерви з'явиться Олександр "s1mple" Костилєв. Але не лише це підігріває інтерес до змагання, повідомляє 24 Канал.

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Деталі проведення турніру

Масштабний європейський RMR поділено на дві групи по 16 команд, із яких по 7 отримають омріяні путівки на "Мейджор" у Шанхаї.

До того ж 4 найкращі колективи з кожної групи потраплять одразу в основну сітку змагання, а дві трійки тих, хто посяде місця з 5 по 7 – опиняться в стадії "претендентів".

Поєдинки групи A розпочнуться з матчів NAVI – Fnatic та Vitality – GamerLegion 17 листопада о 6:00 за київським часом і традиційно пройдуть у форматі BO1 (одна мапа).

Фінальні двобої групи за 4 та 7 місця відбудуться вже у BO3 (3 мапи до 2 перемог) 19 та 20 листопада відповідно.

Склад групи A / Скриншот з HLTV

Група B стартуватиме о 6:00 за київським часом 21 листопада, про що ми розповімо детальніше напередодні.

Чи поверне переможну форму NAVI

Здавалося, що "народжені перемагати" набрали просто неймовірний хід, адже вони зіграли у 7 фіналах великих змагань поспіль, але потім із тріском вилетіли з BLAST Premier World Final.

Тому цей турнір є важливим для них із погляду відновлення впевненості та повернення втраченої форми.

Кого вважають фаворитами

Вірять в українську організацію експерти Favbet, які оцінили шанси колективів на прохід до Perfect World Shanghai Major 2024. Вони вважають що перші три місця займуть NAVI (1.10), Team Vitality (1.12) й MOUZ (1.15).

Останню путівку в основну стадію, на їхню думку, отримає польський колектив SAW (1.60).

Трійка команд, що потраплять до сітки "претендентів", виглядатиме ж наступним чином: Team Falcons (1.70), Nemiga Gaming (1.90) та Sangal Espors (2.10).

Як проявить себе Falcons з s1mple

Одним із головних запитань групи A стане те, чи вдасться s1mple "затягти" на "Мейджор" амбіційний колектив Falcons, який після дебюту легендарного українця ще жодного разу не перемагав у змагальних матчах.

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Фанати Counter-Strike знають, на що здатний Костилєв, коли він у формі. Тож усі з нетерпінням очікують першого поєдинку команди, аби побачити, чи вдалося Олександру набрати її під час підготовки.

Тим більше s1mple зізнавався, що вивести на "Мейджор" "яструбів" – це його мета на 2024 рік.

Чи побачимо ми нових "андердогів"

Усі фанати спорту люблять історії про аутсайдерів, які попри все стають тріумфаторами. Чи зможе RMR A потішити нас подібною історією?

Серед 16 команд, безумовно, є колективи, які можна назвати "темними конячками".

Охочим до таких історій радимо звернути увагу на GamerLegion та поляків з Rebels.