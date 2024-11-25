Відомі всі учасники Perfect World Shanghai Major, включно з двома українськими командами
Відбулися останні ігри в рамках відборів до Perfect World Shanghai Major 2024. Тепер ми знаємо всіх учасників турніру. Серед них буде відразу дві українські команди – NAVI та Passion UA. І якщо за першу виступають кілька гравців з інших країн, що друга повністю складається з українців.
Деталі про турнір
Perfect World Shanghai Major 2024 – це великий турнір з Counter-Strike 2, який проводиться в Шанхаї. Призовий фонд становить 1 250 000 доларів США. За ці гроші боротимуться не 16 команд, як це буває зазвичай, а 24 команди. Якщо не буде ніяких змін, то стартує турнір уже 30 листопада й триватиме до 15 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.
Дивіться також Кіберспортивна команда Зінченка Passion UA пройшла на Perfect World Shanghai Major 2024 з CS 2
Переможець турніру повезе додому цілих 500 000 доларів. Друге місце забере 170 тисяч, а третє – 80 000 доларів. Решту грошей розділять Між собою інші команди: з 5 по 16 місяця приз складатиме 20 000 доларів, а з 16 по 24 – 10 000 доларів.
Суперники українських команд
Ось усі команди, які пройшли на турнір:
- Team Vitality
- MOUZ
- BIG
- 3DMAX
- FaZe Clan
- Natus Vincere
- Cloud9
- G2 Esports
- HEROIC
- Virtus.pro
- Fnatic
- Passion UA
- GamerLegion
- Team Spirit
- Wildcard
- Team Liquid
- paiN Gaming
- FURIA Esports
- MIBR
- Complexity Gaming
- Imperial Esports
- The MongolZ
- FlyQuest
- Rare Atom
Хто грає за Natus Vincere
Зараз у команді NAVI:
- Валерій Ваховський, відомий як b1t. Україна.
- Ігор Жданов, w0nderful. Україна.
- Андрій Городенський, B1ad3, тренер. Україна.
- Алексі Віролайнен, Aleksib, капітан команди. Фінляндія.
- Юстинас Лекавічюс, jL, Литва.
- Міхай Іван, iM. Румунія.
Хто грає за Passion UA
У команди Passion UA зараз такий склад:
- Дмитро Семера, jambo. Україна.
- Микита Скиба, jackasmo. Україна.
- Едуард Петровський, zeRRoFIX. Україна.
- Всеволод Щуров, s-chilla. Україна.
- Родіон Смик, fear, капітан. Україна.
- Михайло Благін, kane, тренер. Україна.
Passion UA, як зазначає HLTV, є першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з виключно українцями в складі.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!