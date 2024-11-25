Відомі всі учасники Perfect World Shanghai Major, включно з двома українськими командами

25 листопада 2024, 15:42
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Автор: Олександр Гайдамашко

Відбулися останні ігри в рамках відборів до Perfect World Shanghai Major 2024. Тепер ми знаємо всіх учасників турніру. Серед них буде відразу дві українські команди – NAVI та Passion UA. І якщо за першу виступають кілька гравців з інших країн, що друга повністю складається з українців.

Деталі про турнір

Perfect World Shanghai Major 2024 – це великий турнір з Counter-Strike 2, який проводиться в Шанхаї. Призовий фонд становить 1 250 000 доларів США. За ці гроші боротимуться не 16 команд, як це буває зазвичай, а 24 команди. Якщо не буде ніяких змін, то стартує турнір уже 30 листопада й триватиме до 15 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Переможець турніру повезе додому цілих 500 000 доларів. Друге місце забере 170 тисяч, а третє – 80 000 доларів. Решту грошей розділять Між собою інші команди: з 5 по 16 місяця приз складатиме 20 000 доларів, а з 16 по 24 – 10 000 доларів.

Суперники українських команд

Ось усі команди, які пройшли на турнір:

  • Team Vitality
  • MOUZ
  • BIG
  • 3DMAX
  • FaZe Clan
  • Natus Vincere
  • Cloud9
  • G2 Esports
  • HEROIC
  • Virtus.pro
  • Fnatic
  • Passion UA
  • GamerLegion
  • Team Spirit
  • Wildcard
  • Team Liquid
  • paiN Gaming
  • FURIA Esports
  • MIBR
  • Complexity Gaming
  • Imperial Esports
  • The MongolZ
  • FlyQuest
  • Rare Atom

Хто грає за Natus Vincere

Зараз у команді NAVI:

  • Валерій Ваховський, відомий як b1t. Україна.
  • Ігор Жданов, w0nderful. Україна.
  • Андрій Городенський, B1ad3, тренер. Україна.
  • Алексі Віролайнен, Aleksib, капітан команди. Фінляндія.
  • Юстинас Лекавічюс, jL, Литва.
  • Міхай Іван, iM. Румунія.

Хто грає за Passion UA

У команди Passion UA зараз такий склад:

  • Дмитро Семера, jambo. Україна.
  • Микита Скиба, jackasmo. Україна.
  • Едуард Петровський, zeRRoFIX. Україна.
  • Всеволод Щуров, s-chilla. Україна.
  • Родіон Смик, fear, капітан. Україна.
  • Михайло Благін, kane, тренер. Україна.

Passion UA, як зазначає HLTV, є першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з виключно українцями в складі.

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