Відомі всі учасники Perfect World Shanghai Major, включно з двома українськими командами

Відбулися останні ігри в рамках відборів до Perfect World Shanghai Major 2024. Тепер ми знаємо всіх учасників турніру. Серед них буде відразу дві українські команди – NAVI та Passion UA. І якщо за першу виступають кілька гравців з інших країн, що друга повністю складається з українців.

Деталі про турнір

Perfect World Shanghai Major 2024 – це великий турнір з Counter-Strike 2, який проводиться в Шанхаї. Призовий фонд становить 1 250 000 доларів США. За ці гроші боротимуться не 16 команд, як це буває зазвичай, а 24 команди. Якщо не буде ніяких змін, то стартує турнір уже 30 листопада й триватиме до 15 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Переможець турніру повезе додому цілих 500 000 доларів. Друге місце забере 170 тисяч, а третє – 80 000 доларів. Решту грошей розділять Між собою інші команди: з 5 по 16 місяця приз складатиме 20 000 доларів, а з 16 по 24 – 10 000 доларів.

Суперники українських команд

Ось усі команди, які пройшли на турнір:

Team Vitality

MOUZ

BIG

3DMAX

FaZe Clan

Natus Vincere

Cloud9

G2 Esports

HEROIC

Virtus.pro

Fnatic

Passion UA

GamerLegion

Team Spirit

Wildcard

Team Liquid

paiN Gaming

FURIA Esports

MIBR

Complexity Gaming

Imperial Esports

The MongolZ

FlyQuest

Rare Atom

Хто грає за Natus Vincere

Зараз у команді NAVI:

Валерій Ваховський, відомий як b1t. Україна.

Ігор Жданов, w0nderful. Україна.

Андрій Городенський, B1ad3, тренер. Україна.

Алексі Віролайнен, Aleksib, капітан команди. Фінляндія.

Юстинас Лекавічюс, jL, Литва.

Міхай Іван, iM. Румунія.

Хто грає за Passion UA

У команди Passion UA зараз такий склад:

Дмитро Семера, jambo. Україна.

Микита Скиба, jackasmo. Україна.

Едуард Петровський, zeRRoFIX. Україна.

Всеволод Щуров, s-chilla. Україна.

Родіон Смик, fear, капітан. Україна.

Михайло Благін, kane, тренер. Україна.

Passion UA, як зазначає HLTV, є першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з виключно українцями в складі.