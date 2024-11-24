Хоча експерти не вірили у Passion UA, саме пристрасть допомогла молодикам вибороти собі заповітні місця на шанхайському "Мейджорі", повідомляє 24 Канал.

До теми Європейський RMR B з CS 2 вирішить долю останніх путівок на Perfect World Shanghai Major 2024

Тепер на Мейджорі українці можуть вболівати не лише за NAVI

Колектив захисника лондонського Арсеналу Олександра Зінченка, очолюваний легендарним тренером Михайлом "Kane" Благіним, сенсаційно розпочав відбірковий турнір RMR B з двох перемог.

Молоді кіберспортсмени дали прочухана знаним організаціям, обігравши у протистояннях BO1 (1 мапа) Virtus.Pro та Sprit з рахунками 16:14 та 13:11 на мапах Mirage та Anubis відповідно.

Одначе потім, українцям почало не щастити. У близькому поєдинку, вже у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог), колектив поступився 1:2 німцям з BIG.

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Далі був менш конкурентний виступ проти сильних опонентів з HEROIC, який завершився з аналогічним рахунком за мапами, але гра Passion UA зовсім не була схожа на "їхній" Counter-Strike.

Здавалося б, що хлопці не зможуть зібратися та здобути таку бажану третю перемогу, яка забезпечить їм путівку на "Мейджор".

Останніми опонентами на шляху до омріяної цілі для підопічних Благіна стали легендарні Astralis, які зараз, втім, не ловлять зірок з небес.

Passion UA вдалося нав'язати боротьбу данському колективу та отримати впевнені 2:0 за мапами, хоча на самих картах було дуже гаряче.

Статистика матчу / Фото з HLTV

Українці все ж забрали в скарбничку Inferno та Ancient з близькими рахунками 13:9 та 13:11 і забезпечили собі вихід в стадію "претендентів" Perfect World Shanghai Major 2024.