RMR A став цікавою подією, яка подарувала фанатам кіберспорту чимало емоцій та сюрпризів. Не менш захопливим обіцяє бути й друга частина європейського відбіркового турніру до шанхайського "Мейджора", повідомляє 24 Канал.

До теми NAVI проходять до Perfect World Shanghai Major, здобувши три перемоги на відборі

Регламент відбору

Як і у випадку з RMR A, сітка RMR B матиме 16 команд, які розіграють між собою 7 заповітних путівок – 4 кращих одразу до Elimination та ще 3 в Opening Stage.

Відкриватимуть групу такі матчі формату BO1 (1 мапа): G2 – NIP та Spirit – B8.

Поєдинки відбудуться 21 листопада о 6:00 за київським часом, тож шанувальникам української організації B8 доведеться прокинутися досить рано, аби повболівати за улюбленців.

Склад групи B / Фото з HLTV

Імена останніх учасників "Мейджора" стануть відомі 23 та 24 листопада, коли у матчах BO3 (3 мапи до 2 перемог) розіграють 4 та 7 місця.

Скільки українців потрапить на "Мейджор"

RMR B стане дуже цікавим саме для українських шанувальників кіберспорту.

Річ у тому, що хоча NAVI уже забезпечили собі місце на "Мейджорі", в групі B виступають ще два наші колективи, що повністю складаються з українців – B8 Esports та Passion UA.

Окрім того, в складі шведської організації Ninja in Pyjamas грає український снайпер Артем "r1nkle" Мороз.

Які команди вважаються фаворитами

Експерти з Favbet вірять принаймні в один із цих колективів. За прогнозами фахівців, які оцінили шанси команд на прохід до Perfect World Shanghai Major 2024, саме B8 (2.00) займуть останнє кваліфікаційне місце.

Менше надій покладають на Passion UA (2.75) та NIP (5.00), яким прогнозують невдачу на турнірі.

Отож, сімка фаворитів виглядає наступним чином:

G2 (1.15) Spirit (1.17) Eternal Fire (1.27) HEROIC (1.33) Astarils (1.40) Virtus.pro (1.50) B8 (2.00)

Хто зможе здивувати шанувальників CS 2

Однак не слід забувати, що у кіберспорті може трапитися усе що завгодно, а тому в усіх команд є шанси на прекрасну історію "андердогів".

Колективами, які для цього найбільше підходять, на нашу думку, є саме NIP та Passion UA. Справа навіть не в українцях у їхньому складі, а в загальній динаміці та здібностях гравців.

За умов правильної підготовки до гри з кожним суперником та гарної мотивації ці дві організації цілком можуть пробитися до основної стадії Perfect World Shanghai Major 2024.