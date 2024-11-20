RMR A стал интересным событием, которое подарило фанатам киберспорта немало эмоций и сюрпризов. Не менее увлекательным обещает быть и вторая часть европейского отборочного турнира к шанхайскому "Мейджору", сообщает 24 Канал.

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Регламент отбора

Как и в случае с RMR A, сетка RMR B будет иметь 16 команд, которые разыграют между собой 7 заветных путевок – 4 лучших сразу в Elimination и еще 3 в Opening Stage.

Открывать группу будут такие матчи формата BO1 (1 карта): G2 – NIP и Spirit – B8.

Поединки состоятся 21 ноября в 6:00 по киевскому времени, поэтому поклонникам украинской организации B8 придется проснуться довольно рано, чтобы поболеть за любимцев.

Состав группы B / Фото с HLTV

Имена последних участников "Мейджора" станут известны 23 и 24 ноября, когда в матчах BO3 (3 карты до 2 побед) разыграют 4 и 7 места.

Сколько украинцев попадет на "Мейджор"

RMR B станет очень интересным именно для украинских поклонников киберспорта.

Дело в том, что хотя NAVI уже обеспечили себе место на "Мейджоре", в группе B выступают еще два наших коллектива, полностью состоящие из украинцев – B8 Esports и Passion UA.

Кроме того, в составе шведской организации Ninja in Pyjamas играет украинский снайпер Артем "r1nkle" Мороз.

Какие команды считаются фаворитами

Эксперты из Favbet верят по крайней мере в один из этих коллективов. По прогнозам специалистов, которые оценили шансы команд на проход в Perfect World Shanghai Major 2024, именно B8 (2.00) займут последнее квалификационное место.

Меньше надежд возлагают на Passion UA (2.75) и NIP (5.00), которым прогнозируют неудачу на турнире.

Поэтому семерка фаворитов выглядит следующим образом:

G2 (1.15) Spirit (1.17) Eternal Fire (1.27) HEROIC (1.33) Astarils (1.40) Virtus.pro (1.50) B8 (2.00)

Кто сможет удивить поклонников CS 2

Однако не следует забывать, что в киберспорте может случиться все что угодно, а потому у всех команд есть шансы на прекрасную историю "андердогов".

Коллективами, которые для этого больше всего подходят, по нашему мнению, являются именно NIP и Passion UA. Дело даже не в украинцах в их составе, а в общей динамике и способностях игроков.

В условиях правильной подготовки к игре с каждым соперником и хорошей мотивации эти две организации вполне могут пробиться в основную стадию Perfect World Shanghai Major 2024.