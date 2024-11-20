RMR A стал интересным событием, которое подарило фанатам киберспорта немало эмоций и сюрпризов. Не менее увлекательным обещает быть и вторая часть европейского отборочного турнира к шанхайскому "Мейджору", сообщает 24 Канал.
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Регламент отбора
Как и в случае с RMR A, сетка RMR B будет иметь 16 команд, которые разыграют между собой 7 заветных путевок – 4 лучших сразу в Elimination и еще 3 в Opening Stage.
Открывать группу будут такие матчи формата BO1 (1 карта): G2 – NIP и Spirit – B8.
Поединки состоятся 21 ноября в 6:00 по киевскому времени, поэтому поклонникам украинской организации B8 придется проснуться довольно рано, чтобы поболеть за любимцев.
Состав группы B / Фото с HLTV
Имена последних участников "Мейджора" станут известны 23 и 24 ноября, когда в матчах BO3 (3 карты до 2 побед) разыграют 4 и 7 места.
Сколько украинцев попадет на "Мейджор"
RMR B станет очень интересным именно для украинских поклонников киберспорта.
Дело в том, что хотя NAVI уже обеспечили себе место на "Мейджоре", в группе B выступают еще два наших коллектива, полностью состоящие из украинцев – B8 Esports и Passion UA.
Кроме того, в составе шведской организации Ninja in Pyjamas играет украинский снайпер Артем "r1nkle" Мороз.
Какие команды считаются фаворитами
Эксперты из Favbet верят по крайней мере в один из этих коллективов. По прогнозам специалистов, которые оценили шансы команд на проход в Perfect World Shanghai Major 2024, именно B8 (2.00) займут последнее квалификационное место.
Меньше надежд возлагают на Passion UA (2.75) и NIP (5.00), которым прогнозируют неудачу на турнире.
Поэтому семерка фаворитов выглядит следующим образом:
- G2 (1.15)
- Spirit (1.17)
- Eternal Fire (1.27)
- HEROIC (1.33)
- Astarils (1.40)
- Virtus.pro (1.50)
- B8 (2.00)
Кто сможет удивить поклонников CS 2
Однако не следует забывать, что в киберспорте может случиться все что угодно, а потому у всех команд есть шансы на прекрасную историю "андердогов".
Коллективами, которые для этого больше всего подходят, по нашему мнению, являются именно NIP и Passion UA. Дело даже не в украинцах в их составе, а в общей динамике и способностях игроков.
В условиях правильной подготовки к игре с каждым соперником и хорошей мотивации эти две организации вполне могут пробиться в основную стадию Perfect World Shanghai Major 2024.