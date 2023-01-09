Спершу в мережі з'явилися V-тубери й здавалося, що це вже верхівка прогресу, однак потім на сцену вийшла Нейросама – перша стрімерка, контрольована штучним інтелектом, повідомляє 24 канал.

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Для тих хто не в курсі, коротко розповімо хто ж такі V-тубери.

Це віртуальні аватари, згенеровані за допомогою високих технологій, які відтворюють міміку та рухи людей. Зазвичай за ними ховається реальний контент мейкер, який таким чином просто хоче зберегти анонімність, при цьому розважаючи публіку.

Фактично термін був створений V-туберкою Kizuna Ai наприкінці 2016 року. Станом на зараз саме вона є найбільш успішною в цьому жанрі в цілому світі, маючи понад 3 мільйони підписників лише на YouTube.

Kizuna Ai / зображення з virtualhumans.org

Однак тепер на цій сцені з'явилася нова фігура. V-туберка Нейросама не має за собою реальної людини й під час ефірів контролюється штучним інтелектом.

Мультяшна стрімерка не лише запрограмована грати в Minecraft, але також слідкує за чатом та намагається спілкуватися з глядачами, що часом дарує останнім неймовірні враження. Наприклад, якось її запитали що вона думає про права жінок, на що та відповіла, мовляв "їх не існує".

Окрім цього Нейросама також якось сказала, що не впевнена чи вірить у Голокост.

Та ще одного разу підкорила публіку типовими для геймерів жартами про маму одного з глядачів, яку порівняла з коровою.

Зазначають, що Нейросама вчиться на своїх помилках і з кожною трансляцією стає все більш схожою на середньостатистичного стрімера, що водночас лякає і приваблює.

Аби лише не сталося як зі Скайнет у всім відомому фільмі.